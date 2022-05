« Il a fallu travailler très fort pour faire reconnaître la pertinence de ce secteur-là. » — Une citation de Guy Laliberté, directeur général du Cirque du Soleil, 1985

C‘est en 1984 lors des fêtes de Jacques Cartier que naît le Cirque du Soleil. Un cirque sans animaux qui met l’accent sur la performance des artistes.

Le 31 mai 1985 au Ce soir, le journaliste Pierre D’Amours revient sur les débuts du Cirque du Soleil.

Funambules du Cirque du Soleil en 1985. Photo : Radio-Canada

Devant le grand chapiteau qui trône fièrement au Vieux-Port de Montréal, le journaliste s’entretient avec Guy Laliberté le directeur général du cirque.

Guy Laliberté parle de la singularité de la jeune compagnie dont l’art circassien touche à la fois la théâtralité et la performance.

L’École nationale de cirque et le Cirque du Soleil travaillent main dans la main pour monter le spectacle.

Pierre D’Amours discute également avec Guy Caron, premier directeur artistique du cirque et directeur de l’École nationale de cirque.

Pour Guy Caron, le cirque a une saveur toute québécoise. Il n’est plus question d’une simple succession de numéros, comme nous étions habitués à le voir avec les troupes étrangères. Il y a un enrobage autour, une histoire et beaucoup d’humour.

Dans les années 1980, les artistes de cirque sont un peu les parents pauvres du milieu artistique au Québec. En 1985, le premier ministre René Lévesque décide d’aider la jeune compagnie avec une subvention d’un million et demi de dollars.

Le 28 février 1988, l’émission Le sens des affaires s’étonne du succès des quatre premières années de l’entreprise. En quatre ans, la petite compagnie passe de 97 % d’aide gouvernementale à 4 %.

Le sens des affaires, 28 février 1988

Le reportage s’intéresse à la stratégie d’affaire du Cirque du Soleil qui peut parfois sembler téméraire. Par exemple, le 3 septembre 1987, à l’ouverture du Los Angeles Festival, la compagnie avait tout misé sur une soirée à laquelle étaient conviés plusieurs grands noms de la communauté artistique américaine.

« On a tout misé le futur ou le potentiel de notre entreprise sur une soirée. Si on manquait notre coup à cette soirée d’ouverture là, avec les stars et toute la presse qui étaient là, on serait revenu avec nos petits. » — Une citation de Guy Laliberté, 1988

Spectateurs et médias furent heureusement renversés par l’approche novatrice du spectacle et la tournée américaine était lancée.

Les costumes époustouflants, les décors et effets d’éclairage saisissants, les artistes qui interagissent avec le public, les trames sonores et les mises en scène originales font la renommée de chacune des productions du Cirque du Soleil.

Les premiers grands spectacles sont mis en scène par Franco Dragone : Cirque du Soleil (1985), Le Cirque réinventé (1987), La magie continue (1989), Nouvelle Expérience (1990), Saltimbanco (1992), Mystère (1993), Alegria (1994), Quidam (1996) O (1998) et La Nouba (1999).

Au cours des années 2000, plusieurs metteurs en scène québécois signent également la mise en scène des spectacles : Robert Lepage : Kà (2004) et Totem (2010), Dominique Champagne : Varekai (2002), Zumanity (2003 avec René Richard Cyr) et The Beatles LOVE (2006). Ce dernier spectacle bénéficie de sa propre salle à Las Vegas, Le Mirage, construite au coût de 120 millions de dollars.

Téléjournal Le Point, 27 juin 2006

Le 27 juin 2006, peu avant la première mondiale du spectacle, le journaliste Claude Deschênes visite le théâtre et rencontre les créateurs de The Beatles LOVE.

21 artisans, Québécois en grande majorité, contribuent à recréer l’univers du légendaire groupe londonien.

Employant 5000 personnes à travers le monde, le Cirque du Soleil est devenu un véritable empire du divertissement.

En 2015, Guy Laliberté décide de vendre la grande majorité de ses actions de l’entreprise.

Les actions sont aujourd’hui réparties entre le fonds américain TPG (55 %), le fonds chinois Fosun (25 %) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (20 %).