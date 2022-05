La base de recherches arctique de Cambridge Bay rouvre ses portes

Après une fermeture due à la pandémie de COVID-19, la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCREA), située à Cambridge Bay au Nunavut, rouvre au public et aux chercheurs.

Cette pause forcée a permis aux chercheurs de faire appel à la communauté de Cambridge Bay pour les aider à collecter leurs données, et elle a également permis au personnel de la station de peaufiner la préparation des nouvelles installations, affirme Martin Léger, le directeur des laboratoires de la station.

Ce dernier a d'ailleurs passé le temps en élaborant des protocoles de sécurité et de santé pour l’utilisation des laboratoires.

Vous ne pouvez pas juste arriver dans l'installation, vous avez besoin de règles pour que les activités soient faites de manière sécuritaire pour les personnes qui travaillent.

La base de recherches a ouvert environ six mois avant le début de la pandémie en août 2019. Elle a fermé ses portes tout comme les autres installations fédérales au début 2020.

Il s’agit d’un élément central de la stratégie arctique de l’ancien premier ministre Stephen Harper centrée sur la compréhension des effets des changements climatiques. Sa construction a coûté 250 millions de dollars.

Opportunité de développer les équipements

Ce hiatus inattendu a été une sorte de bénédiction, croit Chris Arko, le responsable des données scientifiques et de l’informatique à la station. Il explique avoir ainsi eu le temps de mieux préparer la base pour répondre aux besoins des chercheurs, entre autres, en installant un puissant réseau Wi-Fi public avec une capacité qu’il qualifie d’inégalée dans le Nord.

Martin Léger, le responsable des laboratoires de la station, s'entretient avec Chris Arko, qui apparaît sur l'écran du robot mobile STRETCH. Photo : Jane George / CBC

Chris Arko s’est aussi penché sur divers projets ayant une utilité directe pour les chercheurs, comme un système informatisé 3D doté d’une imprimante pouvant produire des pièces en plastique et même des lunettes de protection contre le soleil.

La base possède dorénavant un robot mobile du nom de STRETCH, abréviation de Super Telepresence Robot for Exploring the Canadian High Arctic Research Station. Il est équipé d’un écran connecté qui peut être utilisé pour communiquer avec des personnes à l’extérieur de Cambridge Bay pour de l'aide lors de réparations ou encore pour des discussions entre chercheurs.

N’importe qui, n'importe où, avec un accès Internet peut contrôler le robot, dont l'écran est fixé à un bâton relié à une base roulante et autoéquilibrante, explique Chris Arko.

Tout ce qu’ils disaient être possiblement en mesure de faire dans [l'émission télévisée futuriste] Star Trek en 1993, nous pouvons plus ou moins le faire aujourd’hui.

Le bâtiment de recherche principal de la station accueille désormais des groupes extérieurs, comme ce rassemblement de jeunes chercheurs arctiques dans son atrium. Photo : Jane George / CBC

Chris Arko a également créé une visite virtuelle du camp de recherche voisin de la station, qui permet aux chercheurs de se familiariser avec ses règles de sécurité et sa disposition avant leur arrivée.

Retour des chercheurs

Le chercheur Brent Else de l’Université de Calgary est au SCREAStation canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique . Il s’intéresse aux effets des gaz à effet de serre sur l’environnement marin et participe à une grande étude internationale sur la question.

Il est sur place pour récolter des échantillons. Il se rend sur la mer gelée pour y découper des carottes de glaces. L'étude de la composition de ces carottes permet de comprendre quelle est la quantité de dioxyde de carbone relâchée ou stockée dans les eaux autour de Cambridge Bay.

Brent Else, un scientifique spécialiste de l'Arctique marin et atmosphérique de l'Université de Calgary. Il visite Cambridge Bay pour la première fois depuis 2020. Photo : Jane George / CBC

Comme de nombreux scientifiques, il n’a pas pu visiter la station l’année dernière.

La pandémie nous a causé quelques problèmes, mais heureusement on a pu maintenir la collecte des échantillons en tissant des liens avec les techniciens locaux et l’association des chasseurs et trappeurs.

Brent Else prévoit rester à Cambridge Bay jusqu’au début juin, quand la couche de glace est trop instable pour s'y déplacer.

Toutefois, ses recherches vont se poursuivre pendant encore plusieurs années, explique-t-il, car il cherche à établir des tendances au fil du temps.

Avec les informations de Jane George