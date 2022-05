Un ancien étudiant du Collège Athol Murray à Wilcox dénonce la culture des initiations

Un ancien étudiant et joueur de hockey du Collège Athol Murray de Notre Dame à Wilcox en Saskatchewan dénonce la culture des initiations au cours de son passage dans le milieu des années 1980.

AVERTISSEMENT : ce texte présente des passages au contenu sensible.

Todd Tisdale dit avoir quitté le collège catholique situé à Wilcox, au sud de Regina, traumatisé après avoir subi des violences physiques, mentales et sexuelles de la part d'autres étudiants. L’ancien étudiant, qui demeure aujourd’hui en Alberta, veut aider les autres qui auraient subi de tels sévices.

Je veux simplement changer le point de vue des gens sur la culture des initiations. Ce n'est pas une sorte d'expérience de rapprochement. C'est une expérience terrible et traumatisante , a-t-il déclaré en entrevue à CBC.

Selon lui, plusieurs anciens élèves l’ont contacté après que son histoire a été rendue publique en décembre dernier.

Todd Tisdale est arrivé à 15 ans au Collège Athol Murray. Malgré ses rêves de hockeyeur, il affirme que les initiations étaient omniprésentes. Il avoue avoir été étranglé, frappé au point de perdre connaissance.

« Il s'est passé beaucoup de choses dans cette école qui n'auraient pas dû se produire. » — Une citation de Todd Tisdale, ancien étudiant au Collège Athol Murray de Notre Dame à Wilcox

Le natif de Swift Current en Saskatchewan se souvient d'un incident particulièrement traumatisant. Il a été forcé d'entrer dans une pièce avec d'autres étudiants. Lorsqu'il est entré, un autre étudiant qui se trouvait déjà dans la pièce avait le pantalon baissé et une corde attachée autour de ses parties génitales, a-t-il expliqué.

Il raconte avoir été expulsé du Collège parce que l’école lui a dit qu’il était parti sans permission lors d’une visite chez sa copine à Regina.

« J'ai vécu beaucoup de traumatismes entre l'âge de 16 et 24, 25 ans. J'étais en quelque sorte en état de choc et j'ai fait une dépression nerveuse à 24 ans. » — Une citation de Todd Tisdale, ancien étudiant au Collège Athol Murray de Notre Dame à Wilcox

Par la suite, il a quitté la province pour s’établir à Medecine Hat en Alberta.

Le Collège réfute les allégations

Au cours des années 1990, Todd Tisdale a exigé à deux reprises des excuses de la part de la direction de l’établissement. Il a même intenté une poursuite au civil datée de 2018.

Dans cette poursuite, il invoque la négligence du personnel scolaire, le manque de supervision des étudiants et l’échec de l’école à le protéger. Todd Tisdale demande une compensation financière qui doit être déterminée par un juge.

Comme il était mineur, c’est le Collège Athol Murray qui agissait comme tuteur.

Le Collège Athol Murray de Notre Dame a réfuté toutes les allégations de M. Tisdale. La défense demande de prouver les blessures subies et les dommages qui sont décrits dans la cause. Le Collège refute la responsabilité des comportements des autres élèves et souhaite que la poursuite soit annulée.

Todd Tisdale a soumis une version amendée de sa poursuite en avril dernier avec un ancien élève, mineur à l'époque qui résidait dans le même dortoir que lui en 1986. Cette personne doit faire une déclaration dans les prochains 30 jours.

Dans un communiqué envoyé le 11 mai à CBC, le Collège Athol Murray de Notre Dame a refusé tout commentaire supplémentaire en raison de cette poursuite en cours, a écrit le président Rob Palmarin.

Changer la culture

Le professeur à la Faculté de kinésiologie de l’Université du Manitoba, Jay Johnson, affirme qu’il y a un long historique quant à la culture des initiations dans les écoles et les programmes sportifs.

Le professeur, qui a fait des recherches sur la culture des initiations dans le milieu sportif pendant des années, affirme que les initiations sont ancrées dans la tradition et ont souvent existé comme un secret dans les écoles.

Nous n’entendons pas souvent des personnes parler de cette culture en public parce qu’elles se sentent seules , a-t-il mentionné.

M. Johnson a déclaré que depuis les années 1980, des progrès ont été accomplis pour mettre fin à cette culture des initiations, grâce à une meilleure sensibilisation. Il a ajouté que de nombreuses écoles et équipes ont maintenant des politiques. Cependant, plusieurs écoles doivent aller plus loin qu'un nouveau paragraphe dans leur code de conduite, selon lui.

Avec les informations de Kendall Latimer