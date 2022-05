Vols de voitures à Toronto : le maire appuie sa police, qui lance un appel à témoins

Peu après la conférence de presse municipale, la police de Toronto a lancé un appel à témoins pour l’aider à enquêter sur cette série de piraterie routière, à laquelle s'ajouté trois vols de voitures à main armée en moins de deux heures, dans la région de North York et de Scarborough.

Ce sont des criminels organisés, des gens qui mettent en danger la sécurité des citoyens [...], je donne au chef de la police tout mon soutien pour faire ce qu'il pense devoir faire , a commenté le maire de la Ville qui a affirmé s’être rapproché du chef de police bien avant la médiatisation générée par les mésaventures de Mitch Marner.

Bien qu'ils se multiplient depuis le début de l'année à un rythme record, ces vols de voiture ont pris une autre ampleur médiatique quand l’attaquant étoile des Maple Leafs de Toronto s’est fait dérober son Range Rover à Etobicoke, lundi soir.

Suspects recherchés

Évoquant un effort supplémentaire à entreprendre pour combattre cela , le maire Tory a dit s’être assuré que la police avait bel et bien déployé des ressources supplémentaires pour lutter contre cette série de vols dangereux.

Il a cité l’utilisation de la technologie, plus de surveillance… et le bon vieux travail classique de la police , ce que confirme une porte-parole de la police à Radio-Canada en évoquant la mobilisation d'une escouade hold-up .

« Voler une voiture, ce n'est pas bien, c'est mal, mais mettre la vie de personnes potentiellement en danger et mettre en péril la sécurité du voisinage n'est pas quelque chose que nous allons accepter. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

Selon la porte-parole de la police de Toronto Tina-Louise Trépanier, le modus operandi des incidents récents s'est répété à chaque vol: Une voiture Hyundai Elantra se présente dans le stationnement de la victime, on pense qu’ils attendent que la victime soit près de sa voiture, puis ils s’approchent d’elle en pointant une arme à feu et lui demandent ses clés.

Si la police appelle la population à redoubler de vigilance, elle pense néanmoins que ces vols sont planifiés. On suggère aussi de ne pas se bagarrer ni de s’impliquer [dans ces vols]. On croit qu’ils sont très dangereux dans la mesure où les assaillants sont armés .

Les suspects recherchés sont trois hommes dans la vingtaine vêtus de cotons ouatés à capuchon.

Les enquêteurs demandent à toute personne résidant dans le secteur de l’avenue Sheppard Est et sur Ecopark Gate, à Scarborough, et disposant d'un système de vidéosurveillance ou conduisant dans le secteur et ayant des images de la caméra de bord, de contacter la police au 416-808-7350.

Avec les informations de Florent Maiorana