Inondations à Hay River : la Première Nation K’atł’odeeche évalue les dégâts

La levée des ordres d’évacuation à Hay River et sur le territoire de la Première Nation K'atł'odeeche marque le début des travaux de nettoyage et d’évaluation des dommages. Le retrait des eaux cède cependant le pas à une vague d’émotions, selon la chef de la Nation, April Martel.

Entre le cimetière inondé, les maisons déplacées et les routes endommagées, il y a beaucoup d’émotions [parce que] beaucoup de choses doivent être remplacées , confie la chef Martel.

Le coup le plus dur est l’inondation du cimetière, précise-t-elle. À l’heure de l’évaluation des dommages, elle compte rencontrer son équipe tant pour la reconstruction que la protection du lieu de sépulture contre une telle catastrophe à l’avenir.

C’est une priorité [...] il faut faire quelque chose pour le cimetière. C’est un lieu historique.

La chef compte notamment sur l’aide aux sinistrés prévue par le gouvernement territorial pour soutenir les membres de sa Première Nation.

Des décisions difficiles

Le retour des habitants sur le territoire de la Nation marque aussi le lancement de discussions qui pourraient s’avérer difficiles entre les membres et avec des politiciens et des experts afin de décider quels sont les meilleurs moyens d’éviter de futures inondations.

April Martel rappelle que le fond de la rivière a déjà été dragué et que des embâcles ont déjà été enlevés à l’aide d’explosifs, mais elle précise que ces deux méthodes ont des impacts sur l’environnement.

Les routes de la Première Nation K'atł'odeeche ont été endommagées et un cimetière a été inondé. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

La chef dit également avoir parlé avec le ministre des Affaires municipales et communautaires du territoire, Shane Thompson, et le député fédéral Michael McLeod du possible déplacement de maisons qui se trouvent sur des terrains plus bas. Elle s’inquiète toutefois de l’effet que pourrait avoir une telle mesure sur les résidents touchés.

Les gens sont bien dans leurs maisons. Nous pourrions les surélever, plutôt que de les déplacer vers des terrains en hauteur , souligne-t-elle.

Pour soutenir la communauté dans le processus décisionnel, la chef April Martel compte consulter les aînés et les autres membres de la Première Nation qui ont connu les inondations de 1963.

Cette année-là, un embâcle a fait déborder la rivière au Foin, qui a inondé l'île Vale et le village autochtone avoisinant, entraînant l'évacuation complète de la communauté et un déplacement du développement immobilier vers des terrains plus élevés.

Je vais leur donner du temps pour se remettre, puis je vais les rassembler avec les responsables et les bénévoles pour leur demander leur avis , explique-t-elle.

Entre-temps, la Première Nation a fait appel à une équipe d’experts en santé mentale afin d’aider ses membres à vivre avec la charge émotionnelle liée aux inondations.

Avec les informations de Carla Ulrich