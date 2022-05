Ville-Marie reçoit un coup de pouce financier pour son projet de parc des Clubs

Québec et Ottawa investissent chacun un peu plus d’un million de dollars.

Le projet vise à installer de nouvelles aires de jeux pour les enfants, construire un nouveau terrain de baseball et un parc de planches à roulettes.

Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie au Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

On a beaucoup de familles ici à Ville-Marie, c'est sûr que cette partie là [les jeux pour enfants] il fallait réinvestir à court et moyen terme. On n’avait pas le choix. Quand on parle du terrain de balle et du fameux sentier qu’on veut avoir autant pour l’été que pour l’hiver, probablement pour en avoir une partie glacée pour l’hiver, ce sont des ajouts , indique le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre.

Des aires de repos et aires d’activités pour les aînés seront aussi aménagées, en plus d’un sentier multifonctionnel. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La nouveauté c'est qu'on va accueillir nos aînés avec nous. Il va y avoir des installations qui seront spécifiquement choisit par eux et pour eux, dès cet été , souligne Manon Gauthier, directrice Loisirs et sports de Ville-Marie.

La Ville a dû déposer son projet une deuxième fois pour recevoir du financement parce qu'il n’avait pas été retenu lors du premier appel.

Infrastructure aquatique

Martin Lefebvre espère que la prochaine annonce du milieu sportive touchera l'aménagement d'une piscine. Le maire de Ville-Marie rappelle que la communauté travaille sur le projet d’infrastructure aquatique.