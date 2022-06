Ces maisons d’hébergement qui sauvent des vies… et qui peinent à survivre

En 2019, on comptait 69 maisons de ce type au Canada, indique un rapport d’Hébergement femmes Canada  (Nouvelle fenêtre) (HFC). Au Manitoba, il en existe quatre.

Un endroit sécuritaire pour les femmes

Échapper à la violence et reprendre le contrôle sur sa vie : c’est ce que permettent les MH2 .

Ce sont des endroits où les femmes vont habiter en appartement pendant plusieurs mois , explique la coordonnatrice générale de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2 ), Maud Pontel.

Chargement de l’image Maud Pontel est coordonnatrice générale de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. (Archives) Photo : Radio-Canada / Franca G. Mignacca

Elle indique que cette ressource sert aux femmes qui ont besoin d’un logement sur une plus longue durée et qui ne se sentent pas en sécurité à la suite d’une séparation.

À partir du moment qu'on voit qu’il y a un risque de passage à l’acte [violent de la part du conjoint], on sait que ça va prendre beaucoup plus de temps à la femme pour devenir autonome , note-t-elle.

Les femmes, qui sont souvent accompagnées de leurs enfants, paient un loyer qui représente un certain pourcentage de leurs revenus.

Quand on a été victime de violence conjugale et qu’on essaie de reprendre sa vie en main, il faut aussi penser à comment gérer ses finances et se réintégrer socialement , ajoute Maud Pontel.

« L’impact sur la vie des femmes est majeur. Ce qu’on voit, c’est que 95 % des femmes qui ont séjourné dans une MH2 ne retournent pas avec leur ex-conjoint violent. » — Une citation de Maud Pontel, coordonnatrice générale de l’Alliance MH2

Les MH2 sont différentes des maisons d’hébergement d’urgence, où les femmes ne peuvent résider dans une chambre que pour une courte durée.

Chargement de l’image Un des appartements de l'organisme ChezRachel, à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Manque de ressources

Selon Hébergement femmes Canada (HFC), 80 % des MH2 ont indiqué que le manque de financement est un enjeu majeur pour elles.

De plus, 60 % des MH2 ont besoin de rénovations, tandis que près de la moitié n’ont pas les moyens financiers de les effectuer , indique le rapport de HFC .

Le manque de financement a également un impact sur le recrutement de personnel.

« Nous perdons de bonnes personnes qualifiées chaque année en raison de la complexité du travail et de la faiblesse des salaires. » — Une citation de répondante du Manitoba, sondage d’Hébergement femmes Canada (HFC)

Le rapport explique qu'il y a très peu de MH2 en région rurale ou éloignée. Or, près de la moitié des personnes ayant été victimes de féminicides en 2021 au Canada l'ont été en région rurale ou dans des petites villes.

Selon HFC , les enjeux liés au financement nuisent aux services offerts dans les maisons d'hébergement.

Importance de services culturellement adaptés

Malgré les difficultés d'obtenir des fonds, une conseillère à la maison ChezRachel, basée à Winnipeg, croit qu'il est important que les maisons d'hébergement proposent des services adaptés aux femmes et à leurs enfants.

Il y a des femmes qui viennent vivre au Canada et dans leur culture on leur a dit : "Si tu es mariée, peu importe ce que tu subis, tu ne dois pas quitter cet homme" , explique Sylvie Fuamba.

Elle soutient qu'il est important de fournir de bonnes informations pour mettre fin aux préjugés. Selon elle, chaque cas de violence est unique et il est important d'en avoir conscience au moment d'intervenir.

Maud Pontel pense aussi que les services offerts en MH2 doivent être adaptés pour toutes les femmes, et ce, qu'elles soient immigrantes, autochtones ou en situation de handicap.

La question de la langue, notamment, est particulièrement importante.

« Quand on est dans un processus de reprise de contrôle [...] c'est très important de pouvoir recevoir des interventions dans sa langue. » — Une citation de Maud Pontel, coordonnatrice générale de l’Alliance MH2

Une ressource en français à Winnipeg

La maison ChezRachel, autrefois appelée L’Entre-temps, est la seule à offrir des services d'hébergement de 2e étape en français et en anglais au Manitoba.

On existe parce qu’il y a un besoin dans la communauté francophone , explique Sonia Grmela, la directrice générale de l’organisme.

Chargement de l’image Sonia Grmela, la directrice générale de ChezRachel Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Leur maison offre des hébergements sécurisés, avec deux chambres à coucher, une cuisine et une salle de bain , ajoute-t-elle. Les femmes et leurs enfants peuvent y séjourner pour une durée d'un an et bénéficier de services thérapeutiques.

Quand on vit une violence, on pense à la survie. On n'a pas toujours l'occasion de faire une planification à long terme, à penser à ce qu’on souhaite pour nous-même et nos enfants , note Mme Grmela.

L'organisme manque actuellement de ressources pour pouvoir procéder à des rénovations.

Quand des choses brisent et sont désuètes, il faut les remplacer. On doit réparer la toiture, refaire les salles de bain [et la fondation]. Notre bâtisse date des années 80 , explique la présidente du refuge, Odette Delisle.

Malgré cela, leur maison demeure résiliente : la priorité reste d'offrir un milieu sécuritaire pour les femmes et leurs enfants.