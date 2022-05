Les coûts de la réorganisation policière à Québec ont doublé en 5 ans

L’administration Marchand a profité d’une visite médiatique des chantiers de la nouvelle centrale de police et du réaménagement de l’édifice F.-X-Drolet, jeudi, pour publier une mise à jour des coûts et des échéanciers de ces deux projets d’envergure.

Elle mentionne que les travaux ont subi les effets de la pandémie et ses répercussions sur le marché de la construction.

La nouvelle centrale de police devrait être livrée en novembre 2023. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Depuis la dernière évaluation en 2019, le budget de la nouvelle centrale est passé 98,5 millions (101,5 millions si on inclut les coûts d'acquisition du terrain) à 114,3 millions.

Ce montant comprend une contingence pour les imprévus qui pourraient survenir d’ici la fin du chantier.

Échéancier respecté

L'échéancier, en revanche, demeure le même.

La livraison du bâtiment érigé à l’angle de l’autoroute Laurentienne et du boulevard Louis-XIV, dans l’arrondissement de Charlesbourg, est prévue en novembre 2023.

La facture de la nouvelle centrale de police s'élève désormais à 114,3 M$. (Archives) Photo : SPVQ/Ville de Québec

Les coûts de rénovation de l’édifice F.-X. Drolet, dans le quartier Saint-Roch, sont pour leur part passés de 25,4 millions en 2019 à 29 millions.

La Ville de Québec attribue ces dépassements aux interventions plus importantes qu’anticipées sur le bâtiment patrimonial et à la gestion additionnelle des sols contaminés . L’ouverture, qui était prévue au printemps 2023, a été repoussée à l’automne 2023.

Cour municipale

L’ancien bâtiment industriel situé au 245, rue du Pont, accueillera notamment les activités de la cour municipale, dont les locaux sont actuellement éparpillés entre la centrale du parc Victoria, au centre-ville, l’édifice Andrée-P.-Boucher, à Sainte-Foy, et l’édifice René-Bédard, à Charlesbourg.

À la fin des travaux, l’édifice F.-X.-Drolet aura été entièrement rénové. Les murs de brique aux larges fenêtres, typiques des bâtiments industriels de Québec au début du 20e siècle, ont été conservés. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Quatre salles d'audience seront aménagées. Une aile est également prévue pour héberger les bureaux des juges.

L’édifice F.-X.-Drolet abritera en outre un poste de police de quartier et une unité de détention comprenant six cellules individuelles et une cellule commune. Les juges, les policiers et les prévenus auront droit à des entrées distinctes.

Rénové de A à Z

On a fait un curetage complet de l’immeuble. On a seulement conservé deux salles mécaniques au rez-de-chaussée , a indiqué Josée Malenfant, architecte à la Ville de Québec.

En tout, la facture pour la réorganisation des forces policières grimpe désormais à 143,3 millions de dollars. En décembre 2017, la précédente administration évaluait le projet à 72 millions.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux