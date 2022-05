Chantel Moore : le jury à l’enquête du coroner conclut à un homicide

À l'annonce de la cause de la mort, la mère de Chantel Moore, Martha Martin, a éclaté en sanglots. La mère a confié aux médias que les quatre jours d'audiences avaient été très difficiles pour elle.

Comme mère, c’est une des choses les plus difficiles qu’une personne peut vivre. Vous entendez chaque détail qui ont conduit à la mort de votre enfant, et vous entendez jusqu’au dernier moment que son souffre a été pris. C’est comme avoir son cœur brisé une deuxième fois , a-t-elle confié, la voix brisée par l'émotion.

Martha Martin et sa mère, devant une photographie de Chantel Moore. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Martha Martin a entendu de nombreux détails, parfois très précis, concernant les derniers moments de la vie de sa fille, qui est morte le 4 juin 2020 sous les balles d'un policier d'Edmundston au Nouveau-Brunswick.

Nous avons des recommandations, et maintenant il est temps de commencer à agir sur ces recommandations, parce que si ce ne sont que des recommandations mises dans un fichier et laissées là, alors pourquoi les faire , dit Martha Martin.

Le jury recommande d'établir des liens avec les Autochtones

Les cinq membres du jury recommandent que les services de police établissent davantage de liens avec les Premières Nations.

À titre d'exemple, le jury dit qu'il pourrait s'agir de trouver une personne qui assurerait la liaison entre les communautés autochtones et les services de police.

La mère de Chantel Moore, Martha Martin, à gauche, lors de son entrée dans la salle où se déroule l'enquête de la coroner Caissy. Photo : Radio-Canada

Le jury recommande aussi qu'une formation soit offerte aux policiers sur les réalités culturelles spécifiques aux Premières Nations.

Le jury insiste sur la formation des policiers

Les membres du jury ont repris à leur compte plusieurs des recommandations émises par le policier à la retraite, qui est aujourd'hui consultant, Chris Butler.

Ils recommandent que les policiers reçoivent une formation supplémentaire en premiers soins. Ils recommandent aussi qu'ils soient formés en intervention dans des situations où une personne pourrait être en état de crise et en désescalade dans des situations critiques.

Les membres du jury ont repris plusieurs des recommandations formulées par Chris Butler, un ex-policier et consultant en interventions policières. Photo : Radio-Canada

Les policiers devraient, selon le jury, recevoir des cours où seraient présentés des scénarios de situation stressante, où il importe de prendre des décisions rapidement.

Le jury estime nécessaire, aussi, de former les policiers sur les moyens à prendre pour prévoir les conséquences possibles d'une intervention, afin de ne pas se retrouver dans une situation où l'usage de l'arme à feu devient nécessaire.

Selon le jury, les policiers devraient avoir accès à des armes non mortelles, et les services de police devraient inclure dans les protocoles d'intervention l'obligation pour les policiers de s'identifier verbalement lorsqu'ils arrivent sur une scène.

Une agente d'enquête indépendante provinciale

Les membres du jury recommandent la création d’une agence indépendante qui enquêterait sur les cas où les policiers seraient impliqués dans des incidents comme celui où Chantel Moore a perdu la vie. Ils estiment que le processus entourant son implication dans un cas devrait être clair, et connu de tous les corps policiers du Nouveau-Brunswick.

La coroner Emily Caissy a répondu à quelques questions des médias, à l'issue de son enquête sur la mort de Chantel Moore. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Durant l’enquête publique, on en a entendu parler, de la GRCGendarmerie royale du Canada et du BEIBureau des enquêtes indépendantes , qu’il y avait eu de la confusion au moment de déterminer à qui allait revenir le devoir d’enquêter sur le décès, et je crois que le jury voulait juste que ce soit plus clair , explique la coroner Emily Caissy.

Avant la levée de son enquête, la coroner a invité le chef traditionnel Ron Tremblay à réciter une prière traditionnelle.

Le chef Allan Polchies dénonce le racisme au N.-B.

À la suite des conclusions de l'enquête, le chef Allan Polchies, de la Première Nation Sitansisk Wolastoqiyik, a martelé que les gouvernements, dont celui de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, avaient la responsabilité d'agir pour que cesse le racisme envers les Autochtones.

Le racisme systémique est réel dans cette province du Nouveau-Brunswick, et nous avons besoin d’actions, nous avons besoin de justice, nous avons besoin de justice pour toutes les personnes , a-t-il lancé.