Cette nouvelle a fait le bonheur du maire de Victoriaville, Antoine Tardif, qui a l’intention de mettre les bouchées doubles pour que sa municipalité soit choisie.

Je leur souhaite la meilleure des chances, mais en même temps que le meilleur gagne , a lancé le maire aux deux autres municipalités.

« On sait qu’on est un milieu qui est tissé serré, qui est engagé, qui a déjà une très grande proximité avec son milieu des affaires, son milieu sportif et communautaire. Donc, on pense qu’on va être en mesure de montrer à tout le comité de sélection qu’on est la place où les Jeux doivent se tenir. »