16 personnes sont mortes de la COVID-19 au Manitoba en une semaine

Seize personnes sont mortes de la COVID-19 entre le 8 et le 14 mai, selon le plus récent bulletin hebdomadaire provincial publié jeudi.

Cependant, le nombre total de décès dus à la COVID-19 a bondi de 66 en une semaine. La province indique en effet que 1913 personnes sont mortes de la maladie au Manitoba en date du 14 mai, contre 1847 en date du 7 mai.

Cette différence s’explique par le fait que des décès survenus auparavant ont été ajoutés au rapport couvrant la semaine du 14 mai. En effet, la province ajuste régulièrement ses données en fonction des informations qu’elle reçoit.

Par ailleurs, sept éclosions ont été répertoriées dans la province entre le 8 et le 14 mai : trois dans des hopitaux et quatre dans des centres de soins de longue durée.

Pour leur part, les admissions à l’hôpital ont diminué, passant de 196 entre le 1er et le 7 mai à 149 la semaine suivante. Seize patients ont été admis en soins intensifs.

766 cas recensés

La province a recensé 766 cas de COVID-19 entre le 8 et le 14 mai. Néanmoins, il est impossible de connaître le nombre réel de cas puisque les tests PCR ne sont plus facilement accessibles. Or, ce sont les seuls qui sont comptabilisés au Manitoba.

En moyenne, 832 tests ont été réalisés quotidiennement. Le taux de positivité hebdomadaire, lui, s’établissait à 18,5 %.

La surveillance des eaux usées dans la ville de Winnipeg au 2 mai a montré une transmission continue du coronavirus, avec une diminution de l'activité.