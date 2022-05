Yasser Riad toujours devant sur la piste comme à l’extérieur

Il compte participer au Championnat du monde junior au 800 m cette année, une compétition qu’il a manqué de peu l’an dernier.

Je dois faire mon standard de 1:51, mais je l’ai déjà battu d'une seconde l’an dernier. Je veux surtout arriver premier aux Championnats canadiens. Si je le réalise, c’est la qualification automatique pour les Championnats du monde , explique le coureur de demi-fond.

Le coureur Yasser Riad vise une participation aux championnats du monde à l'épreuve du 800m. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

La progression de Riad est exceptionnelle. Le jeune homme n'a pas mis de temps à dépasser tous les athlètes de la région et du Québec à son épreuve de prédilection depuis qu'il a commencé l'athlétisme. Il possède un talent naturel pour la course.

Afin de poursuivre son développement, le coureur va rejoindre le Rouge et Or de l’Université Laval la session prochaine. C’est dur d’aller chercher des compatriotes à l’entraînement. Il y a un centre d’excellence là-bas pour s’entraîner, avoir une chimie et se pousser à aller au bout de nos capacités , raconte Riad, qui a été le plus jeune étudiant jamais admis à l’Université d’Ottawa avant de prendre la décision d'aller à Québec.

Comme le temps de son épreuve n’est pas un enjeu la saison prochaine, l’athlète compte mettre l’accent sur la tactique dans sa préparation.

Je vais me concentrer sur la stratégie : comment me positionner, quand dépasser pour ne pas me fatiguer et gagner les courses. Ça va être un nouveau défi , détaille-t-il.

Le coureur gatinois Yasser Riad a très bien fait aux plus récents tests physiques du camp des recrues RBC. Photo : Gracieuseté de Spencer John Colby

« On veut surtout travailler les changements de vitesse pour savoir quand accélérer et ralentir. Ça peut être épuisant pour l’athlète qui ne s'est pas préparé. » — Une citation de Yasser Riad, spécialiste du 800m

Les entraîneurs de la région sont impressionnés par l’évolution du jeune coureur, qui pratiquait le soccer auparavant.

Il a tout le temps fait des épreuves d’endurance, avec une bonne base au soccer. Son sérieux et sa constance à l’entraînement s’améliorent. Il a beaucoup gagné en maturité depuis deux ans et écoute davantage les spécialistes qui l’entourent , croit son ancien entraîneur au club d’athlétisme de Gatineau, Donald Côté.

Yasser Riad a confiance en ses capacités. Le jeune athlète verbomoteur ne semble jamais s’arrêter, autant à l’entraînement que dans sa vie personnelle. Il a remporté plusieurs prix dans les dernières années en athlétisme, mais aussi dans ses études.

Il faut savoir être discipliné. Un grand athlète disait que ceux qui manquent de discipline sont esclaves de leur humeur. J’aime cette philosophie, je trouve que c’est important , image Riad.

J’aime prendre les devants. Quand je vois qu’on approche la fin de la course, je prends les devants et je me mets au maximum. Si personne ne me rattrape tant mieux, si quelqu’un arrive, j’ai toujours cet égo et le vouloir de gagner , poursuit-il.

Riad veut mener le peloton dans la vie comme dans ses courses et aura l’occasion de le faire sur les grandes scènes au cours des prochains mois au pays et ailleurs dans le monde. Il pourra ensuite rêver aux Jeux olympiques.