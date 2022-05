Le réseau routier au Canada menacé par les changements climatiques

Un reportage d'Anne-Julie Têtu

Selon un rapport de l’Institut du Climat du Canada, 15 % des routes sont dans un piètre état au pays.

Dans les prochaines décennies, le climat de plus en plus chaud et instable mettra à mal ces voies de circulation et réduira leur fiabilité et le niveau de service , indique le rapport, qui prévient que les coûts d’entretiens risquent d’augmenter considérablement avec le temps.

L'institut du climat du Canada recommande de changer le mélange de bitume utilisé pour la construction des routes. Photo : Associated Press / Carlos Osorio

Appels à changer le mélange de bitume

L'institut du climat du Canada recommande donc de changer le mélange de bitume utilisé pour la construction des routes du pays, une pratique déjà utilisée aux États-Unis, afin d’économiser sur le plus long terme.

C’est très important d’investir maintenant pour justement ajuster ses pratiques de maintenance et de construction des routes pour s’assurer d’avoir le climat futur en tête et éviter tous ces coûts-là de reconstruire sans arrêt , souligne l’associé de recherche de l’Institut, Julien Bourque.

Changer le mélange de bitume peut toutefois augmenter le coût des réparations d’une route, précise le professeur adjoint au département de génie civil à l’Université de la Colombie-Britannique, Omar Swei.

Améliorer la performance de la couche supérieure de l'asphalte peut augmenter les coûts de 10 à 20 % , dit-il, mais il faut aussi prendre en considération les couches inférieures et les coûts connexes qui font aussi augmenter la facture.

Les experts pensent que les gouvernements provinciaux et le fédéral auront un rôle à jouer pour le maintien des infrastructures puisqu’environ 60 % des routes du pays sont sous la juridiction des villes et villages, certains n’étant pas en mesure d’assumer des coûts trop élevés.