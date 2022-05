Formation agricole : près de 5,4 M$ pour le Centre Frère-Moffet

L’argent permettra d’agrandir et de réaménager des locaux de la formation offerte depuis plus de 20 ans, en plus de construire une nouvelle serre.

Au fil des années on s’est équipé, lentement, mais sûrement. Avec l’annonce, ça va permettre de mettre à jour ces infrastructures-là. Il y a beaucoup de choses en horticulture, jardinerie, production horticole et grandes cultures qui ont été automatisées. Ça va permettre l'ajout de bâtiments et d’outillage qui vont être vraiment à la fine pointe et au goût du jour pour l’ensemble des élèves de l’Abitibi-Témiscamingue , décrit Marie-Luce Bergeron, directrice du Centre Frère-Moffet et du Centre l’Envol.

Une nouvelle serre sera construite pour répondre aux besoins de la formation professionnelle. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La construction devrait débuter au printemps 2023.

L’annonce signifie aussi que le centre de formation professionnelle acquiert les cartes permanentes pour offrir les programmes Horticulture et jardinerie, Production horticole et Grandes cultures.

À partir de maintenant, on n’a plus à faire de demandes, année après année pour pouvoir redonner ou réoffrir la formation à la population. À partir de maintenant, nous avons ces cartes-là. Ça permet une grande autonomie au Centre de services scolaire et au Centre Frère-Moffet dans le sens où on peut partir notre cohorte [...] au moment où les besoins se présentent et évidemment où on a les élèves en nombre suffisant pour le présenter , dit-elle.

Marie-Luce Bergeron souligne que ces cartes d'enseignement permettront aussi d’améliorer la rétention du personnel.