Bryan Adams à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 7 septembre

La patience des détenteurs de billets aura porté fruit, la Corporation des Événements de Trois-Rivières et l’équipe de Bryan Adams ont finalement pu ajuster leur calendrier respectif.

La tournée canadienne de son 15e album studio, So happy it hurts, commencera le 31 août à l'île-du-Prince-Édouard et se terminera le 12 novembre à Vancouver. D'autres arrêts sont prévus dans la province.

Selon la Corporation des Événements, la très grande majorité des gens qui s’étaient procuré des billets en 2020 les ont conservés.

Les billets encore disponibles seront mis en vente le vendredi 27 mai à 10 h.