Croisières : un corridor maritime vert à l’étude dans le Pacifique nord

Les ports de Vancouver, de Seattle et de Juneau, en consultation avec des acteurs du secteur des croisières, ont annoncé mardi un engagement visant à étudier la faisabilité du premier couloir maritime vert au monde, entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et l'État de Washington. Une initiative saluée par l'organisation de défense de l'environnement Stand.earth.

Réunis mardi à Vancouver lors de la Conférence des ports mondiaux, l'Autorité portuaire Vancouver Fraser, le port de Seattle et la ville de Juneau ont annoncé une collaboration incluant les principales compagnies de croisière internationales pour l'étude d'un corridor vert qui pourrait accélérer le déploiement de navires à zéro émission de gaz à effet de serre dans le Pacifique nord.

Les couloirs verts, grâce à la collaboration entre les secteurs, créent la faisabilité technologique, économique et réglementaire nécessaire au succès des navires à zéro émission de gaz à effet de serre , peut-on lire dans un communiqué de l'Autorité portuaire Vancouver-Fraser.

Le projet, baptisé First Mover, un terme marketing qui fait référence à l'avantage obtenu par une entreprise qui est la première à introduire un produit ou un service sur le marché, engage les partenaires à apporter leurs ressources et leurs avancées technologiques pour soutenir la décarbonisation des navires et réduire l’impact environnemental du secteur des croisières.

L'organisation environnementale Stand.earth qualifie cette initiative de première étape incroyable , mais exhorte les ports et l'industrie à s'assurer que le corridor est vraiment vert et ne repose pas sur l'hydrogène réalisé à partir de ressources carbonées fossiles ou sur des biocarburants nuisibles à l'environnement.

Ces pionniers se réunissent autour de la nécessité de s'attaquer au problème le plus pressant de notre époque : le changement climatique , a déclaré Fred Felleman, commissaire du port de Seattle.

Nous ne sommes pas naïfs quant aux défis qui nous attendent. Mais nous sommes conscients de l'urgence d'agir dans le cadre de la transition vers une économie bleue inclusive qui fonctionne à la fois pour le climat, le commerce et les communautés , a-t-il poursuivi.

Le nord-ouest du Pacifique est à la fois une région d'une immense beauté naturelle et une zone de leadership mondial dans l'avancement du transport maritime durable , a dit Robin Silvester, président et directeur général de l'Autorité portuaire Vancouver-Fraser.

« Nous sommes impatients de tirer parti de ces efforts, en collaboration avec nos partenaires, nos clients et les parties prenantes locales, en explorant la faisabilité d'un couloir vert, le premier du genre, pour faire progresser le transport maritime plus propre et plus écologique au port de Vancouver et dans cette région. » — Une citation de Robin Silvester, président et directeur général de l'Autorité portuaire Vancouver-Fraser.

Frank Del Rio, le président-directeur général de Norwegian Cruise Line Holdings, a rappelé que sa société s’est engagée à poursuivre l’objectif de carboneutralité d'ici 2050 dans l'ensemble de ses opérations et de sa chaîne de valeur.

Aussi, l'année dernière, 24 pays, dont les États-Unis et le Canada, ont signé la déclaration de Clydebank  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) et se sont ainsi engagés à soutenir la mise en place d'au moins six corridors verts d'ici 2025.

À l'échelle régionale, ce projet bénéficierait à l'ensemble de la côte ouest du continent nord-américain, puisque l'Alaska accueille plus de 600 navires de croisière chaque saison, dont la moitié partent du port de Seattle.

L'Alaska est l'une des destinations de croisière les plus populaires auprès de nos hôtes et nous sommes fiers d'être un précurseur en explorant comment, avec nos partenaires, nous pouvons modéliser l'innovation, l'engagement et la collaboration nécessaires pour décarboner ce voyage , a expliqué Frank Del Rio.

Bien qu'initialement formée par des ports de croisière de la côte nord du Pacifique, avec la contribution d'une dizaines d'acteurs majeurs de l'industrie des croisières, cette initiative demeure ouverte à tous les secteurs de l'industrie maritime et d'autres ports régionaux, ce qui pourrait nécessiter un accord élargi pour intégrer de nouveaux participants ou corridors dans la région.

Avec des informations de la Presse canadienne