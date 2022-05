Le masque à l’école en Nouvelle-Écosse ne sera plus obligatoire le 24 mai

Les élèves, les employés des écoles, les fournisseurs, les bénévoles et les visiteurs qui s’y rendent n’auront plus l’obligation d’y porter un masque à compter du 24 mai, annonce le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse.

Le port du masque sera toujours recommandé, précise la ministre Becky Druhan, et ces personnes pourront continuer d’en porter un à l’école si elles le souhaitent.

Nous encourageons fortement les élèves et le personnel à continuer de porter le masque, nous continuerons d'appuyer le personnel et les élèves et de fournir des masques et du désinfectant pour les mains , souligne Becky Druhan, citée dans un communiqué.

La ministre Druhan estime que le port du masque a aidé les écoles à atténuer l'impact de la sixième vague de COVID-19. Cette mesure va devenir facultative mardi prochain.

Mme Druhan explique qu’avec l’arrivée du temps chaud de juin, les élèves passent plus de temps à l’extérieur. De plus, les données sur leur assiduité et la santé dans les écoles se sont améliorées. Elle ajoute que toutes les autres provinces canadiennes ont déjà cessé d’imposer le port du masque dans leurs écoles.

Le ministère demande toujours aux élèves, au personnel et aux visiteurs de continuer malgré tout à respecter les mesures de base en matière de santé publique, notamment de se faire vacciner contre la COVID-19, de rester à la maison quand on se sent malade et de se laver souvent les mains.