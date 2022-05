Une école retire une affiche jugée inappropriée sur le code vestimentaire des filles

Le conseil scolaire public anglais de Windsor-Essex ( GECDSBconseil scolaire public anglais de Windsor-Essex ) assure que l'affiche a été retirée dès qu'elle a été portée à son attention.

Le GECDSBconseil scolaire public anglais de Windsor-Essex s'engage à créer des écoles sécuritaires, accueillantes et inclusives qui respectent la dignité de tous les élèves , indique le conseil scolaire dans une déclaration.

Nous sommes en train de revoir le règlement du conseil concernant la tenue vestimentaire des élèves et de créer des directives provisoires pour le personnel de l'école afin de garantir que l'application de politiques vestimentaires appropriées ne touche aucun élève de manière négative , ajoute-t-il.

Alicia Higgison, présidente du GECDSBconseil scolaire public anglais de Windsor-Essex , considère qu’une telle affiche est dérangeante et qu’elle ne constituait certainement pas un bon moyen de communiquer avec les élèves sur la façon de se vêtir à l’école.

« L'imagerie et le langage qu'elle contient sont assez troublants et ce n'est pas une chose que je voudrais voir dans nos écoles. » — Une citation de Alicia Higgison, présidente du conseil scolaire public anglais de Windsor-Essex

Mme Higgison précise également qu’il n'existe aucune politique à l'échelle du conseil scolaire qui régit le code vestimentaire, mais que chaque école a le sien.

Le GECDSBconseil scolaire public anglais de Windsor-Essex indique toutefois à CBCCanadian Broadcasting Corporation qu'une motion sur l'élaboration d'un code vestimentaire pour toutes les écoles a été proposée lors de la réunion du conseil du 17 mai, et que d'autres discussions sur la question sont attendues.

Cela permettra de créer ce genre d'environnement équitable , fait valoir la présidente du conseil scolaire. Cela créera également, je l'espère, un moyen très clair de communiquer ces attentes et ces responsabilités à la fois aux élèves et aux administrateurs du système et aux familles, pour qu'elles sachent à quoi s'attendre [...]

Le débat sur le code vestimentaire dans les écoles refait surface avec le printemps. Photo : iStock / Meeko Media

Selon Farrah Khan, une militante pour la justice entre les sexes, les codes vestimentaires ont souvent pour but de contrôler les jeunes femmes .

Quand nous parlons de vêtements, nous parlons de dos, de seins, de fesses et de ventres , fait remarquer Mme Khan pour qui les codes vestimentaires devraient être abolis.

Je pense que ces codes sont souvent fondés sur des valeurs [...] de racisme, de colonialisme , justifie-t-elle, en citant l'exemple des codes vestimentaires des pensionnats où les enfants autochtones étaient forcés de se faire couper les cheveux et de porter certains vêtements.