Des concerts de Symphonie Nouveau-Brunswick présentés pour la première fois dans le nord

Grande première pour Symphonie Nouveau-Brunswick. L’orchestre présentera deux spectacles dans le nord de la province, à Dalhousie et à Caraquet, les 28 et 29 mai.

Lorsque Lise Léger-Anderson a accepté de faire partie du conseil d’administration de Symphonie Nouveau-Brunswick, la venue de l’orchestre dans le nord de la province était une de ses conditions.

Lise Léger-Anderson est membre du conseil d'administration de Symphonie Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Pour moi, c’est important que les gens de la Péninsule acadienne et du nord aient accès, une fois de temps en temps, à un orchestre symphonique. On a des concerts, on a déjà eu l’Orchestre symphonique des jeunes, mais cet orchestre-là, on ne l’a jamais eu , dit-elle.

Une trentaine de musiciens professionnels présenteront le concert intitulé Empreinte française, dirigé par la directrice musicale Mélanie Léonard. La tournée provinciale de ce concert marque la fin de la saison 2021-2022 de Symphonie Nouveau-Brunswick.

« On espère qu’ on aura une salle comble, parce que je veux les accueillir vraiment chaleureusement, comme on sait si bien le faire! » — Une citation de Lise Léger-Anderson

Mélanie Léonard est la directrice musicale de Symphonie Nouveau-Brunswick. Photo : Robert Provencher

Les villes de Saint-Jean, Fredericton et Moncton ont l’habitude des concerts de Symphonie Nouveau-Brunswick. Selon Lise Léger-Anderson, le nord de la province a tous les atouts pour accueillir des concerts semblables.

Au centre culturel de Caraquet, on reçoit les concerts des jeunesses musicales et les artistes sont toujours très satisfaits de la sonorité, de la technique, on est très bien servis , lance-t-elle.

Le concert Empreinte française est présenté le 28 mai au Théâtre L.E.R. de Dalhousie à 19 h 30 et le 29 mai au Centre culturel de Caraquet, à 13 h 30.

Il sera aussi présenté à Saint-Jean, Moncton et Fredericton le 30 mai, le 1er juin et le 2 juin.

Avec les informations du Téléjournal Acadie