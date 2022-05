La pénurie de main-d’œuvre perturbe l’organisation des camps de jour

On a vraiment attendu aussi longtemps qu’on a pu avant de reconnaître qu’on devait annuler. Il y a des efforts énormes de recrutement qui ont été faits, puis malheureusement, ça n’a pas porté fruit. Mais ce n’est pas une nouvelle facile , lance le maire de la Municipalité de La Pêche, Guillaume Lamoureux, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

À contrecœur, la Ville a dû se résoudre à annoncer, mercredi, l’annulation de son édition 2022 du camp de jour municipal. La raison principale : la pénurie de main-d'œuvre.

Là où habituellement, la Municipalité reçoit une soixantaine de curriculum vitae chaque année, elle n’a reçu que 15 candidatures, cette année.

« Les gens s’arrachaient les cheveux dans l’équipe des ressources humaines. » — Une citation de Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche

Ça, c’est après avoir publié des offres d’emploi sur des sites où on n’avait jamais eu à faire ça pour les camps de jour. On a envoyé des gens à l' université pour essayer de recruter, malheureusement, il y a encore beaucoup d'étudiants qui sont en hybride et il y avait peu de gens dans les universités. On a bonifié les salaires.

Jusqu’ici, le bassin de candidats a toujours été maintenu, même s’il fallait le renouveler régulièrement en raison de l’entrée sur le marché du travail des animateurs dans leur domaine d’étude, explique M. Lamoureux.

Mais la pandémie est venue changer la donne et les candidatures de cette année n’étaient pas suffisantes pour bâtir une équipe régulière qui comprend environ 10 personnes.

Sur les 15 [candidatures], on considère qu’il y en avait peut-être sept qui avaient l’expérience et la maturité nécessaires. Il faut comprendre que ce n’est pas juste des animateurs, on a aussi un chef de camp et on embauche aussi quelqu’un pour des enfants qui ont besoin de soutien.

Le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux (archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Plusieurs candidats ont même fini par se désister pour d’autres raisons, note le maire de La Pêche.

L’enjeu de l’essence a aussi été un facteur. Les gens nous disaient : "finalement, j’ai trouvé quelque chose plus près de la maison". [...] C’est plein de problèmes qui arrivent simultanément et qui ont un impact.

Aider les familles à trouver une solution

Les camps de jour à La Pêche desservent habituellement quelque 80 familles et une soixantaine d’enfants par semaine.

Pour les familles, l’impact pourrait être énorme, empêchant certains parents d’aller travailler cet été et pénalisant les familles aux revenus modestes qui bénéficiaient d’une remise de 30 $ par semaine, sur des camps d’une valeur de 130 $, un prix modeste par rapport à d'autres camps tel que souhaité par la Municipalité.

« On sait à quel point ces temps-ci, avec l’inflation, le coût essence et des denrées, ce n’est pas évident. On veut aider les familles dans le besoin. » — Une citation de Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche

C’est quelque chose qui nous tient à cœur à La Pêche. Puis, là, justement, pour faire en sorte que nos familles puissent peut-être trouver de la place dans des camps à l’extérieur et pouvoir avoir des prix à peu près comparables à ce qu’elles auraient chez nous, on offre, cette année, une compensation de 150 $ sur présentation de facture , indique M. Lamoureux.

D’autres solutions sont à l’étude, comme de bonifier l’offre d’activités à la Maison de la famille.

On va essayer de voir ce qu’on peut faire nous-mêmes , promet le maire.

Des problèmes dans plusieurs municipalités

La municipalité de La Pêche ne serait pas la seule touchée par le problème. Selon l’Association des camps du Québec mentionnait récemment qu’au 13 mai, seuls 15 % des camps avaient complété leur équipe.

À Thurso, on indiquait dans le bulletin municipal de mai avoir encore des demandes de familles sur une liste d’attente.

Bien que la Municipalité soit parvenue à faire passer le nombre de places disponibles de 125 à 140 enfants, il n’était pas possible d’aller au-delà pour respecter des ratios moniteur/enfants et des espaces pour accueillir, écrivait-on. La Ville ajoute, par ailleurs, être encore à la recherche d’apprentis moniteurs.

À Gatineau, la Municipalité a elle aussi dû réduire son offre de service, faute de main-d'œuvre. Ce sont seulement 1836 enfants par semaine qui pourront être supervisés dans 27 camps. Il s'agit d'une réduction de l'offre d'environ 27 %.