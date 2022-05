Le Tremplin de Dégelis reprend son envol

Le Tremplin de Dégelis est de retour devant public, cette année. Le festival de chanson et d'humour, qui vise à faire connaître et à former les artistes de la relève, s'est amorcé lundi et se poursuit jusqu'à samedi.

Trente artistes participent à l'événement, au grand bonheur de son président, Christian Ouellet, qui est heureux que le festival soit à nouveau en présentiel. Ça fait trois ans que nos jeunes artistes, nos gens se demandent : “quand est-ce que le Tremplin va revenir?” Et là on est de retour, on a travaillé fort! , dit-il.

Le président du Tremplin de Dégelis, Christian Ouellet Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Au cours des derniers jours, les participants ont pu profiter de diverses formations, en ligne et en présentiel, afin de leur permettre de se familiariser avec le fonctionnement du milieu artistique, d'améliorer leurs performances sur scène et de peaufiner leurs compositions.

Yves Marchand, Isabelle Cyr, Marc Déry et Heidi Jutras font partie des formateurs qui sont sur place. Ce sont des habitués qui connaissent notre organisation et qu'on est heureux d'accueillir chaque année , souligne M. Ouellet.

Mercredi soir, l'artiste montréalais David Jankowski a remporté la finale dans la catégorie auteur-compositeur-interprète 18 ans et plus .

Je suis très touché, je n'avais pas d'attentes, là c'est à chaud, je crois que je vais réaliser dans une heure! , a-t-il affirmé, peu de temps après l'annonce de sa victoire.

Il est ravi de sa participation au Tremplin, qui lui a apporté beaucoup, dit-il, notamment sur le plan de la composition.

« On a passé un mois super agréable parce qu'on a eu des formations en ligne, on a eu des formations en présence, c'était super intéressant et on est super bien accueilli aussi. » — Une citation de David Jankowski, auteur-compositeur-interprète

Il n'y a rien de mieux que de voir quelqu'un qui arrive et qui réussit à se différencier , affirme pour sa part le porte-parole et animateur du Tremplin, Jean-François Baril. Ça me permet de voir les nouveaux talents, les nouvelles tangentes , dit-il.

De nombreux artistes de la relève ont l'occasion de se produire sur scène pendant le festival. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Le festival se poursuit jusqu'à samedi. Les finales des catégories humour et interprète 13-17 ans se tiendront respectivement jeudi et vendredi soir.

D'après les informations de Xavier Lacroix