La sécurité civile poursuit sa surveillance des cours d’eau au Lac-Saint-Jean

Le niveau du lac devrait atteindre 17 pieds et demi vendredi, ce qui dépasse le seuil permis par le décret gouvernemental liant Québec et l'entreprise Rio Tinto.

La directrice régionale de la sécurité civile, Sandra Belzile, assure que les zones riveraines du Piékouagami et de ses affluents demeurent sous haute surveillance. Toutes les municipalités situées aux abords du lac Saint-Jean sont scrutées à la loupe. Les vents pourraient avoir un impact sur les inondations.

Présentement, on commence à atteindre une certaine stabilité dans le niveau de certaines rivières et on va probablement voir une descente des niveaux, mais ça va prendre quelques jours avant qu’on voie changer des niveaux à risque d’inondation moyenne à sous surveillance », a-t-elle expliqué, en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Évacuations

Quelques municipalités jeannoises ont procédé à des évacuations préventives de résidents. Les MRCMunicipalité régionale de comté du Lac-Saint-Jean invitent les riverains à la vigilance et à rapporter à leurs municipalités qui disposent toutes d’une personne-ressource en matière de sécurité civile.

Les rivières demeurent sous haute surveillance. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le ministère demeure sur un pied d’alerte.

« Advenant le cas où il y aurait une situation qui dépasserait leur capacité, on pourrait intervenir. On a déjà commencé à avoir des rencontres pour regarder ce qui se passe dans la région et voir ce qui pourrait être faire pour venir en aide si la situation devait se dégrader. » — Une citation de Sandra Belzile, directrice régionale, Sécurité civile

Elle ajoute que dans certains secteurs, les propriétaires de chalets situés en bordure de cours d’eau ont été évacués de façon préventive.

Sandra Belzile invite les riverains à être prudents et de ne pas s’approcher des cours d’eau.

Avec Nicolas St-Pierre