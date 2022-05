1730 militaires ukrainiens d’Azovstal se sont rendus depuis lundi

Au cours des dernières 24 heures, 771 combattants du régiment nationaliste Azov se sont rendus, sur le site sidérurgique d’Azovstal à Marioupol. Au total depuis le 16 mai, 1730 combattants, dont 80 blessés, se sont constitués prisonniers , indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère a diffusé une vidéo montrant des militaires sortant du site sidérurgique et se faisant contrôler par des soldats russes avant de monter dans des autobus. Parmi les Ukrainiens, certains sont blessés et certains marchent avec des béquilles.

Ces militaires étaient retranchés depuis plusieurs semaines dans les galeries souterraines de l’immense aciérie d’Azovstal, devenant un symbole international de la résistance à l’offensive russe lancée le 24 février.

Mercredi, alors que 959 soldats s’étaient déjà rendus, le dirigeant séparatiste prorusse Denis Pouchiline avait affirmé qu’il y avait initialement plus de 2000 personnes dans l’aciérie.

Denis Pouchiline affirme que d'autres soldats ukrainiens, dont les dirigeants du régiment d'Azov, ne se sont toujours pas rendus. Photo : afp via getty images / Olga Maltseva

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a enregistré comme prisonniers de guerre des centaines de ces combattants ukrainiens depuis mardi. Le CICRComité international de la Croix-Rouge , qui a pour mission d'assurer le respect du droit humanitaire international, a expliqué que le processus d'enregistrement comprenait, entre autres, la collecte de renseignements au sujet des soldats pour s'assurer de leur bien-être.

Les commandants et les combattants de haut rang du [régiment] Azov ne sont pas encore sortis du dernier bastion de la résistance ukrainienne dans cette cité portuaire, a-t-il renchéri.

Plusieurs centaines de civils s’étaient réfugiés dans ces sous-sols; ils ont été évacués fin avril.

Les autorités ukrainiennes veulent organiser un échange de prisonniers de guerre, mais les autorités russes ont indiqué à maintes reprises qu’elles considéraient au moins une partie d’entre eux non pas comme des soldats, mais comme des combattants néonazis.

Le port stratégique de Marioupol, où se situe le site industriel d’Azovstal, a été complètement ravagé par les combats. L'Ukraine affirme que plus de 20 000 civils y ont péri.

La prise totale de la ville constituerait une avancée importante pour la Russie. Elle lui permettrait de relier par voie terrestre la péninsule de Crimée (sud), que Moscou a annexée en 2014, aux parties du Donbass (est) déjà aux mains de séparatistes prorusses.

Exactions alléguées à Marioupol

Les Russes volent à Marioupol. Les occupants essaient désormais de remettre en ordre le port de commerce pour exporter l’équivalent de millions de dollars de céréales, de produits métallurgiques , a fait valoir mercredi soir sur Telegram la mairie de Marioupol.

Selon un responsable américain s’exprimant mercredi sous le couvert de l’anonymat, des responsables russes reconnaissent que, bien qu’elles revendiquent être les "libératrices", les troupes russes commettent des actes graves dans la ville, y compris le passage à tabac et l’électrocution de responsables de la ville, et elles pillent des logements .

Des responsables russes s’inquiètent du fait que ces actes puissent inciter davantage les habitants de Marioupol à résister à l’occupation , a-t-il poursuivi.

Des enquêtes des autorités ukrainiennes et d’organismes étrangers sont en cours concernant les nombreuses accusations d’exactions et de crimes de guerre perpétrés par les troupes russes. La Cour pénale internationale a dépêché une équipe de 42 enquêteurs et experts, soit sa plus grande mission jamais envoyée sur le terrain.

Plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre ont été recensés en Ukraine, affirmait fin avril la procureure générale d’Ukraine Iryna Venediktova.

Un procès pour crime de guerre s’est ouvert mercredi à Kiev, le premier depuis l’invasion. Le soldat de 21 ans Vadim Chichimarine est accusé d’avoir abattu fin février un civil de 62 ans qui circulait, non armé, à bicyclette. Il a plaidé coupable et risque la prison à perpétuité.