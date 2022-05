Québec solidaire présente une candidate dans René-Lévesque

L’enseignante en littérature au Cégep de Baie-Comeau habite la région depuis 2019. Elle s’implique notamment dans l’organisme Recréer la Côte, à titre d’organisatrice et animatrice d’événements littéraires.

La candidate solidaire est aussi membre du conseil d’administration de l’Ouvre-Boîte culturel. Son implication dans ce lieu de diffusion des arts démontre selon elle son attachement à la valorisation de la culture.

L'éducation, l'environnement, les droits des communautés autochtones, l'inclusion des nouveaux arrivants et le féminisme sont tous des enjeux qu’elle souhaite porter jusqu’à Québec.

Dans le cadre de la campagne, Audrey Givern-Héroux compte mettre de l’avant le développement de la Côte-Nord, notamment par le désenclavement de la région.

Il est primordial d'y faire circuler des idées progressistes et de défendre les intérêts de la région à l'échelle nationale , soutient-elle par voie de communiqué.

Briser la glace

Audrey Givern-Héroux est la première candidate à officiellement se présenter dans la circonscription de René-Lévesque en vue des élections du 3 octobre prochain.

Le député péquiste sortant, Martin Ouellet, n’a pas encore annoncé clairement ses intentions. Il serait toujours en réflexion à savoir s’il briguera un troisième mandat.

La Coalition Avenir Québec et le Parti libéral n’ont pas non plus annoncé de candidat pour cette circonscription de l’ouest de la Côte-Nord.