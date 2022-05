Ouvert ou fermé pour la fête de la Reine ou Journée nationale des patriotes?

Lundi marque la Journée nationale des patriotes au Québec, et la fête de la Reine ailleurs au Canada. Voici une liste de ce qui est ouvert ou fermé à Gatineau et à Ottawa, le 23 mai.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Gatineau, le stationnement sur rue est gratuit, comme durant tous les jours fériés de la municipalité.

À Ottawa, tous les règlements et toutes les restrictions concernant le stationnement de la Ville s’appliquent.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Du côté de la Société de transport de l'Outaouais (STO), un service spécial est mis en place le 23 mai. Il est recommandé d'utiliser le Plani-Bus  (Nouvelle fenêtre) pour organiser ses déplacements.

Du côté d’Ottawa, le service d’autobus d’OC Transpo et de la Ligne 1 de l’O-Train fonctionne selon l’horaire du dimanche. Le lundi 23 mai, toute la famille peut voyager toute la journée avec un seul Passejour de 11 $, disponible à n’importe quelle distributrice de billets ou auprès du chauffeur d’autobus. Le Centre du service à la clientèle d’OC Transpo, au Centre Rideau, est fermé, tout comme le bureau des objets perdus d’OC Transpo.

Le service de Para est offert selon l’horaire des jours fériés. Les réservations habituelles qui tombent le lundi 23 mai sont automatiquement annulées. La ligne de réservation est en service de 7 h à 17 h, alors que la ligne d’annulation des déplacements est en service de 6 h à 0 h 30. La ligne des coupons de taxis reste ouverte.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les succursales de la SAQSociété des alcools du Québec sont ouvertes, lundi, tout comme les succursales SQDCSociété québécoise du cannabis qui opéreront selon l’horaire normal d’opération, soit de 10 h à 21 h.

Quant aux succursales de la LCBO, elles sont fermées.

Enfin, les succursales des Beer Store du 1860 rue Bank, du 1984 chemin Baseline et du 548 chemin Montréal sont ouvertes lundi, mais il n’y a aucune livraison à domicile le 23 mai.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Certains magasins d'alimentation sont fermés pour la fête de la Reine, à Ottawa, lundi. En revanche, les centres de jardin sont ouverts, tout comme certaines boutiques dans le marché By.

À Gatineau, Les Promenades Gatineau sont ouvertes.

À Ottawa, le Centre Rideau, tout comme le Tanger Outlets, est ouvert, mais le centre commercial Bayshore, la Place d'Orléans et le Centre Saint-Laurent sont fermés lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Musée canadien de la nature est ouvert de 10 h à 16 h, mais il est nécessaire de se procurer des billets à l’avance sur le site internet du musée.

Le Musée des Beaux-Arts du Canada, ainsi que les trois musées de l'Ingenium - soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada - sont ouverts lundi.

Le Musée canadien de la guerre est fermé les lundis et mardis.

À Gatineau, la Galerie Montcalm et l'Espace Pierre-Debain sont fermés lundi, tout comme les billetteries du Théâtre de l'Île et du Centre culturel du Vieux-Aylmer.

À Ottawa, le Centre des arts Shenkman est fermé, tout comme les Théâtres Meridian à Centrepointe, les Archives de la Ville d’Ottawa et la Galerie 112.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Toutes les bibliothèques de Gatineau sont fermées le lundi 23 mai.

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa sont également fermées, mais les services virtuels, prêts et programmes sont accessibles sur le site Web de la Bibliothèque publique d’Ottawa  (Nouvelle fenêtre) .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Toutes les collectes sont maintenues à Gatineau et les contenants doivent être placés en bordure de la rue, avant 7 h, le jour de la collecte.

L'écocentre de l'Aéroparc, situé au 26 rue Pierre-Ménard, est ouvert selon l'horaire habituel, soit de 9 h à 16 h 45, tout comme celui du boulevard de la Carrière, situé au 860 boulevard de la Carrière, ouvert de 18 h à 20 h 45. Le centre de transbordement, situé au 860 boulevard de la Carrière, est ouvert selon l'horaire habituel de 7 h à 17 h 30 pour les grandes entreprises et de 18 h à 20 h 45 pour le dépôt d'encombrants-déchets.

Du côté d’Ottawa, il n’y a pas de collecte en bordure de rue des bacs verts, des matières recyclables, des déchets, ni des articles volumineux. La collecte prévue le lundi est reportée au mardi 24 mai. La collecte est décalée d’une journée pour toute la semaine. En revanche, la collecte des déchets des immeubles à logements multiples a lieu le jour prévu. Mais la collecte du recyclage et des bacs verts des immeubles à logements multiples de la semaine suivante est également retardée d’une journée pour le restant de la semaine. La décharge du chemin Trail est ouverte le 23 mai.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Gatineau, la réservation n’est plus obligatoire pour les activités de libre participation. Les citoyens peuvent simplement se présenter au centre sportif ou à l'un des centres aquatiques pour participer aux activités de libre participation. En revanche, la réservation demeure requise pour les activités intérieures sur glace et sportives en gymnase de libre participation. Les inscriptions se font sur le portail citoyen et débutent à midi le vendredi.

Les centres de plein air du Lac-Leamy et du Lac-Beauchamp sont ouverts de 9 h à 18 h. Pour connaître les heures d'ouverture des centres de plein air ainsi que celles des parcs et pavillons, consultez la page du site internet de la Ville qui y est consacrée  (Nouvelle fenêtre) ou composez le 311.

Du côté de la capitale fédérale, les piscines, les arénas et les centres de loisirs et de conditionnement physique fonctionnent selon des horaires modifiés et il convient de communiquer directement avec l’établissement pour plus de précisions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Tous les centres de services ainsi que la Maison du citoyen sont fermés le 23 mai, mais le centre d'appels non urgents de Gatineau (311) est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais indique que tous les sites de vaccination sont fermés lundi, mais que les sites de dépistage sont ouverts.

À Ottawa, le Centre d’appels 3-1-1 de la Ville est ouvert pour des questions urgentes uniquement. Les centres du service à la clientèle de l’hôtel de ville, de la Place-Ben-Franklin, du 580 promenade Terry-Fox et du 255 boulevard Centrum, ainsi que la Cour des infractions provinciales de la Ville située au 100 promenade Constellation, sont fermés.

Santé publique Ottawa invite les citoyens à consulter sa page de la vaccination contre la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) et sa page d’information sur les tests de dépistage de la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) pour connaître les horaires et les disponibilités, mais précise que la ligne de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 est fermée le lundi 23 mai. La clinique de santé-sexualité et les cliniques satellites sont fermées, tout comme le bureau du programme Site et les services de consommation supervisée. La fourgonnette mobile Site est, en revanche, en service de 17 h à 23 h 30. Le Centre d’information de Santé publique Ottawa et la Ligne d’information sur la COVID-19 sont fermés, ainsi que les cliniques dentaires.

Tous les Centres municipaux de garde d’enfants sont fermés à Ottawa.

Enfin, le Centre de répit Tom-Brown et le Centre de répit Bernard-Grandmaître sont fermés, lundi 23 mai.