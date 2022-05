Un premier lot de compost distribué aux citoyens par la RMR du Lac-Saint-Jean

Précurseure dans la région, la RMRRégie des matières résiduelles a implanté les bacs bruns en octobre 2020 sur le territoire des trois MRCMunicipalité régionale de comté du Lac-Saint-Jean et de la MRCMunicipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay. La Ville de Saguenay, qui a tardé à statuer sur la méthode à employer pour le traitement des matières putrescibles, amorcera la distribution les bacs bruns au cours des prochains jours.

Par voie de communiqué, la RMR précise que 513 mètres cubes de compost seront distribués gratuitement aux citoyens qui souhaitent en faire usage.

Par cette initiative, nous souhaitons remercier la population et souligner sa participation à la collecte des matières organiques depuis la mise en place du bac brun en octobre 2020. On ne peut qu’espérer que cette activité de distribution agisse comme levier pour encourager d’autres personnes à faire le saut et participer à la collecte , a déclaré le président du conseil d’administration de la RMR et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine, Luc Simard.

Le compost a été produit au site de compostage de Dolbeau-Mistassini. Il a fait l’objet d’analyses et la RMR assure que sa qualité répond aux normes dictées par le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.

Le compost sera distribué les 3 et 4 juin entre 9 h et 16 h à divers endroits selon le principe du premier arrivé premier servi. Un maximum de 100 litres sera alloué par adresse civique. Les intéressés sont invités à consulter le site Internet de la RMR du Lac-Saint-Jean pour connaître les endroits ciblés pour la collecte.