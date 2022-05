Les essais sur les nouvelles membranes ont débuté à la station du Lac-à-la-Pêche

Ces essais devraient donc prendre fin le 18 juin. À ce moment, les valves de l’usine seront rouvertes pendant deux semaines pour approvisionner les citoyens en eau, mais ils devront continuer de la faire bouillir en attendant l’aval de la santé publique.

Au cours d’un point de presse, il a été révélé que le maire Michel Angers et des fonctionnaires ont rencontré trois propriétaires riverains du ruisseau Perchaude, dans lequel l’usine déversait des rejets boueux depuis son ouverture en 2020.

La semaine dernière, un de ces propriétaires évoquait son scepticisme par rapport au potentiel de décontamination complète du ruisseau.

Il y a une validation environnementale qui va être faite pour nous assurer que tous les travaux ont été faits conformément aux attentes du ministère de l’Environnement et c’est l’attestation qu’on va remettre sans aucun problème à l’ensemble des propriétaires , affirme Michel Angers.

Pour sa part, le riverain André Berthiaume dit que sa confiance envers la Ville est ébranlée. Il faut être optimiste. Je suis réticent parce les relations avec la Ville ont été difficiles, la crédibilité de la Ville n’est vraiment pas haute, mais tout le monde peut s’améliorer et présentement ils peuvent être bien corrects et ça peut être finalement des bons partenaires dans ce problème-là qu’ils nous ont créé.

Pendant ce temps, la facture pour les travaux de redémarrage de l’usine continue d’augmenter. Les travaux à venir coûteront 468 000 $ à la Municipalité, faisant bondir le coût total à près de 4,4 millions $ jusqu’à maintenant.

Pour le premier magistrat, il n’y a aucun problème à dépenser tant que le problème ne sera pas réglé.

« On n’est pas sur les économies présentement, on est sur les résultats et quand on aura terminé, on sera en mesure d’évaluer. »