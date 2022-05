Un jeune de la N.-É. se démarque sur la scène nationale en patinage artistique.

J'étais sur des patins de hockey, mais je voyais ma soeur en train de faire du patinage artistique se rappelle le jeune athlète qui fêtera bientôt ses 17 ans. Et j'ai été un petit peu inspiré par elle, alors, j'ai juste décidé de commencer.

Mais ça n’a pas été le coup de foudre, au début il n‘était pas convaincu.

Je n’aimais pas tellement le sport, mais j'ai commencé à l'aimer de plus en plus, confie le jeune élève de l'École MosaÏque, à Dartmouth.

Si sa grande soeur l’a inspiré à se lancer, ce sont ses parents qui l'ont encouragé à persévérer parce qu’il a bien failli bifurquer pour devenir gymnaste.

« Mes parents m'ont poussé parce qu'ils voyaient que j'avais du talent pour le sport » — Une citation de Jacob Côté, patineur artistique

Vers l'âge de 7 ans il a commencé à participer à des compétitions et plus il s’améliorait plus il prenait goût au patinage artistique.

Jacob Côté et son entraîneuse Kyla Upton lors du Défi Patinage 2022 à Régina. Photo : Gracieuseté : Danielle Earl Photography

Aujourd’hui, son entraîneuse-chef au club de patinage de Dartmouth, Kyla Upton témoigne de sa ténacité même hors des compétitions Il n'arrête jamais, lors des sessions d'entraînement il se donne à fond , dit-elle. Parfois, il faut que je lui dise c'est assez pour cette semaine!

En février ces efforts ont porté des fruits aux Championnats nationaux lorsqu'il a fini troisième de la division novice.

Mes buts n'étaient pas autant de me placer , dit Jacob Côté. C'était plus de battre mon score précédent de la compétition et juste de faire le meilleur que je pouvais.

Son entraîneuse, qui l’accompagne depuis déjà presque 7 ans, est ravie qu'il ait atteint le podium.

J'étais vraiment fier de lui de voir ce qu'il a fait sous toute la pression lors de ses premiers Championnats nationaux , témoigne Kyla Upton.

Jacob Côté lors d'une prestation au Défi Patinage Canada 2022 où il s'est qualifié pour les Nationaux. Photo : Gracieuseté : Danielle Earl Photography

Il est très talentueux. C'est un grand sauteur et il est très athlétique en général.

Une médaille de Bronze pour ses premiers Championnats nationaux c'est déjà tout un accomplissement , mais pour Jacob Côté ce n’est que le début. Il travaille en ce moment sur son nouveau programme et il espère compétitionner au niveau junior l’an prochain. Ce qui lui permettrait de participer à des compétitions internationales.

Essentiellement, mon but ultime, c'est de me rendre aux Olympiques , lance-t-il.

Mais, il est conscient qui lui reste quelques étapes à franchir avant d’en arriver là. Le prochain but à atteindre pour lui c’est de se rendre aux Championnats mondiaux.

Avec les informations de Paul Légère