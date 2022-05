Manifestation des camionneurs : la Couronne veut remettre Tamara Lich en prison

Mme Lich a accepté d'assister au gala du Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF), prévu le 16 juin, à Toronto, où elle doit recevoir le prix de la liberté George Jonas 2022 .

Selon une demande déposée par les avocats de la Couronne, Mme Lich ne doit soutenir d'aucune façon tout qui concerne le convoi et le document accuse l'événement d'être conçu pour soutenir ce mouvement .

L'événement comprend une réception privée accessible au prix de 500 $, et pour la Couronne, il s’agit de la seule conclusion raisonnable d’estimer que Mme Lich a accepté d'assister à cet événement pour soutenir la cause du convoi .

Mme Lich est sortie de prison le 7 mars sous plusieurs conditions, notamment celle de quitter Ottawa, annulant ainsi une décision de la Cour, prise le mois précédent, de la maintenir en prison. Elle vit dans une résidence de l'Alberta depuis environ deux mois.

Moiz Karimjee, l'avocat de la Couronne qui poursuit Mme Lich, allègue également, dans sa dernière demande, que la décision de libérer Mme Lich, en mars, a été prise sans analyse appropriée.

Elle a été arrêtée le 17 février dernier, peu de temps avant l’intervention de la police pour mettre fin à la manifestation des camionneurs et déloger les participants qui occupaient les rues du centre-ville d'Ottawa depuis près de trois semaines. Mme Lich est restée en détention et s'est d’abord vu refuser une mise en liberté sous caution le 22 février, avant de parvenir à faire renverser cette décision, en appel, pour être finalement libérée.

Keith Wilson (à gauche), un avocat représentant les organisateurs de la manifestation des camionneurs, lors des événements à Ottawa en février. Il est également avocat auprès de JCCF, une organisation caritative associée au convoi des camionneurs. Photo : Reuters / Patrick Doyle

Mme Lich et Chris Barber sont conjointement accusés de méfait, d’avoir encouragé d’autres personnes à commettre un méfait, d'entrave au travail de la police, d’avoir encouragé d’autres personnes à faire obstruction au travail de la police, d’avoir encouragé d’autres personnes à faire de l’intimidation et d'intimidation en bloquant et en obstruant une ou plusieurs autoroutes.

Dans sa demande, la Couronne affirme que Mme Lich a continué à soutenir la cause du convoi et qu'elle l'a fait avec l'aide du JCCFJustice Centre for Constitutional Freedoms , un organisme de bienfaisance associé au convoi.

La nature collaborative et représentative de la relation entre les parties ne peut être niée , indique la demande, notant que les avocats de l'organisme de bienfaisance ont été présents lors des comparutions devant le tribunal.

Keith Wilson, un avocat du JCCFJustice Centre for Constitutional Freedoms , s'est rendu aux manifestations à Ottawa et a participé aux conférences de presse officielles du convoi des camionneurs pour parler au nom du groupe.

Avec les informations de David Fraser, de CBC News