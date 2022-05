Trois nouveaux vols de voiture à main armée en 2 h à Toronto

Le premier vol de voiture s'est produit dans le secteur de l’avenue Alfred et de la rue Longmore à North York, juste avant 16 h 30.

Les suspects à bord de deux voitures se seraient approchés puis l'un d'eux aurait brandi une arme de poing. Ils ont volé une Lexus IS 250 AMDT 138 blanche et ont pris la fuite.

Aucun blessé n'a été signalé.

Une heure plus tard, la police a répondu à un autre piratage de voiture à environ 20 km plus à l’est, dans le secteur de l’avenue Sheppard Est et la porte Ecopark, à Scarborough.

Cette fois-ci, deux suspects au volant d'une voiture blanche se sont approchés d'un homme sous la menace d'une arme et ont pris sa Toyota Rav 4 noire.

Ils sont partis avec le VUS. Là encore, personne n'a été blessé physiquement, selon la police.

Une description semblable des suspects

Peu avant 18 h 20, un troisième véhicule a été dérobé sous la menace d’une arme à feu, au croisement entre l’avenue Sheppard et la rue Massie, un secteur situé entre les deux premiers lieux.

Aucune information n'a été divulguée sur les suspects, mais un porte-parole du Service de police de Toronto indique que les incidents pourraient être liés.

Nous devons enquêter, mais il apparaît pour les deux premiers au moins qu'il y a une description semblable des suspects , explique l’agent David Hopkinson.

Alors que la police tente de retrouver ces personnes, l’agent Hopkinson recommande aux automobilistes de rester vigilants, mais d'obtempérer s'ils sont menacés.

Si vous vous retrouvez en position de devoir abandonner votre voiture, faites-le. Ça ne vaut pas le coup de mettre votre vie en danger.

Effrayant , dit Mitch Marner victime d'un vol

La police relève une hausse des vols de voiture cette année. Elle en a recensé 60 jusqu'à maintenant depuis le 1er janvier, comparativement à 59 au total l'an dernier.

Lundi soir, l’attaquant étoile des Maple Leafs de Toronto, Mitch Marner, s’est fait dérober son Range Rover à Etobicoke.

L'attaquant des Maple Leafs Mitch Marner. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Il a qualifié l'incident d' effrayant , dans une déclaration publiée sur Twitter mercredi.

À tous les partisans, mes amis et coéquipiers, et toute l'organisation des Maple Leafs – merci pour tous vos messages positifs au cours des derniers jours , a-t-il déclaré.

Les policiers ont procédé à plus de 20 arrestations cette année pour vol de voiture avec arme.