Prix de l’essence : même des détaillants y perdent au change

Au Québec, près d'une essencerie sur trois est considérée comme concessionnaire affilié à une grande enseigne comme Shell ou Esso. Ces établissements indépendants ne reçoivent généralement qu'entre 2 et 4 cents par litre vendu de la part du distributeur-grossiste avec qui ils ont un contrat d’achat et dont le carburant est en consigne. Le prix est dicté par le distributeur.

Or, nombre de clients paient avec leur carte de crédit. Plus elle est prestigieuse, plus elle offre des points et plus elle coûte cher aux commerçants. Les propriétaires de stations-service doivent verser aux MasterCard et Visa de ce monde des frais qui augmentent avec le montant de la transaction.

Le calcul est simple à faire, explique Simon Lagacé, propriétaire du Dépanneur Reli, Harnois à L’Assomption. Si on a un taux de commission qui est à 2 cents du litre et qu'on paie 2 % de frais de cartes de crédit, ce plein d'essence nous coûte de l'argent de nos poches. En effet, 2 % sur plus de 2 dollars le litre équivalent au moins à 4 cents.

André Forget, propriétaire de plusieurs dépanneurs avec essence dans la région de Montréal, n'en peut plus : À l’une de mes stations, mes frais de cartes de crédit sont de 150 000 piasses par année. Ça n’a pas d'allure! C'est plus cher que mon compte de taxes et mon loyer ensemble.

L'enjeu est moins critique pour les détaillants corporatifs comme Couche-Tard. Ils ont davantage de contrôle sur les coûts et la possibilité de refiler la facture aux consommateurs. La multinationale a refusé de commenter ce dossier.

Reste que s'il est frustrant de voir la facture exploser à vue d'œil à la pompe, les quelque 2800 détaillants, tout particulièrement les indépendants, sont loin d'être les premiers à blâmer.

Les raffineurs montrés du doigt

La marge de raffinage est exceptionnellement élevée , remarque la présidente et directrice générale de l'Association des distributeurs d'énergie du Québec, Sonia Marcotte.

Sur un prix à la pompe à 2,17 $ à Montréal mercredi, 48 cents revenaient aux raffineries. Il restait aux distributeurs et aux détaillants moins de 10 cents, mais cette marge est normalement bien inférieure.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

« La marge du détaillant varie avec les journées selon le prix à la raffinerie, mais aussi en fonction du marché local. Somme toute, les marges sont assez minces. » — Une citation de Sonia Marcotte, présidente et directrice générale de l'Association des distributeurs d'énergie du Québec

Ottawa appelé à intervenir

La principale préoccupation des PME en 2022, c'est l'inflation, résume Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ( FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante ). Donc, il y a une augmentation des coûts, tant au niveau de la main-d'œuvre que des intrants, puis s'ajoutent les frais de carte de crédit.

La FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante demande au gouvernement de contraindre les émetteurs de cartes de crédit à réduire leurs taux d’interchange. Dans son budget déposé en avril, le gouvernement fédéral répétait ses intentions en ce sens, mais pour l'instant, il ne s'agit encore que de consultations.

Avec la collaboration de Gérald Fillion