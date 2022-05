Le chef des verts en Ontario Mike Schreiner a la COVID-19

Dans un bref communiqué mercredi soir, M. Schreiner dit avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage rapide effectué jeudi soir, après avoir été en contact proche avec un membre de son équipe de campagne.

« Je suis complètement vacciné et je me sens bien. Comme le conseille la santé publique, je vais m'isoler pendant quelques jours et continuer à faire campagne à distance depuis chez moi. »