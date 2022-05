Un manque de personnel pose problème à la radio communautaire de Gravelbourg

Cette situation difficile arrive alors qu’un employé a quitté son poste la semaine dernière et qu’il n’y a désormais qu’une seule personne responsable des activités de la station.

Malgré ces défis, la présidente de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) de Gravelbourg, Maria Lepage, garde espoir pour l’avenir de la radio communautaire.

La radio CRFG FM n’est pas la seule à faire face à des problèmes.

Plusieurs radios communautaires francophones dans l’Ouest canadien éprouvent aussi des difficultés à accéder à des fonds de programmations.

L’Association des radios communautaires de l’Ouest et des Territoires (ARCOT) a mis en place un projet de mentorat l’automne dernier pour mieux appuyer les radios communautaires.

Selon la directrice générale de la radio communautaire Boreal FM qui se trouve en Alberta, Alyson Roussel, sa station radio et celle de Gravelbourg ont toutes les deux tiré bénéfice de ce projet.

« C’était l’idée de l’ ARCOT’Association des radios communautaires de l’Ouest et des Territoires ; deux radios qui s’aident, une qui a besoin de fonds et une qui a besoin de soutien technique et d’enseignement de connaissance. »