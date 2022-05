Le CISSS de la Gaspésie aura un nouveau PDG à la fin mai

Il succède à la PDGprésident-directeur général actuelle, Chantale Duguay, qui a annoncé sa démission en janvier dernier, alors que la gestion de son établissement était encore sous la loupe du bureau du VGVérificateur général .

Martin Pelletier est directeur principal des services de soutien au Réseau de santé Vitalité, à Moncton au Nouveau-Brunswick, depuis 2017. Cette agence publique assure la prestation et la gestion des services de santé sur un territoire couvrant tout le nord et le sud-est du Nouveau-Brunswick.

M. Pelletier a aussi occupé le rôle de directeur des services techniques au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie entre 2015 et 2017, en plus d’être membre de l’Ordre des architectes du Québec.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, estime que la nomination de M. Pelletier constitue un atout pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. Martin Pelletier est un gestionnaire d'action et polyvalent, et je suis persuadé qu'il saura démontrer le leadership nécessaire pour relever avec succès les défis qui l'attendent , affirme-t-il.

Une nouvelle tête pour un CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux malade

La semaine dernière, la VGVérificateur général dévoilait les conclusions révélatrices de l’audit que son bureau avait déclenché il y a un an. Parmi celles-ci, la vérificatrice générale accusait le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux d’avoir manqué de rigueur et de transparence dans le processus d'embauche de ses cadres sur la période de trois ans visée par les travaux, soit de 2018 à 2021.

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a présenté son rapport à l'Assemblée nationale le 11 mai (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le rapport indiquait aussi que les contrats du réseau n’étaient pas toujours octroyés à l'intérieur du cadre légal. Huit contrats, sur les 35 analysés, ont été accordés de gré à gré même si les motifs justifiant le choix de cette manière de procéder étaient absents, insuffisants ou discutables , dénotent les conclusions de l’audit.

La VGVérificateur général conclut également que des enjeux liés au climat de travail sont particulièrement présents sur le territoire de la Baie-des-Chaleurs. Telle est l’analyse qui découle des entrevues menées auprès d’une trentaine d’employés du réseau régional.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie est l'objet du premier audit de performance réalisé par la VGVérificateur général depuis la création des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux en 2015.

Chantale Duguay, présidente-directrice générale actuelle du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, devait quitter son poste le 31 mars 2022 (archives). Photo : Radio-Canada

La PDGprésident-directeur général actuelle du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Chantal Duguay, avait annoncé cet hiver son intention de quitter son poste le 31 mars 2022, date à laquelle son contrat prenait fin. Cependant, faute de successeur disponible, Mme Duguay a pu entamer un nouveau mandat, en attendant son remplaçant.