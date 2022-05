Les inondations inquiètent au Manitoba où plus de pluie est prévue vendredi

La région Parkland qui préoccupe le plus le gouvernement en prévision des intempéries. Le ministre du Transport et de l’Infrastructure Doyle Piwniuk a d’ailleurs survolé la région en hélicoptère mardi pour constater l’ampleur des dégâts.

Pas d’accalmie envisagée non plus à Minnedosa. Les précipitations qui pourraient atteindre les 90 millimètres feront déborder la rivière Little Saskatchewan de son lit.

Cette situation augmente la pression sur le barrage et la province pourrait l'ouvrir davantage selon M. Piwniuk.

D’après le directeur administratif de la Ville de Minnedosa, James Doppler, l’opération aurait déjà débuté mercredi à 16 h et devrait se poursuivre jusqu’à jeudi matin.

La province a déjà fourni 2100 sacs de sable de grande dimension, 40 000 sacs de sable réguliers et 6 pompes à la ville de Minnedosa.

En revanche, les prévisions sont moins alarmantes pour les régions les plus proches de la frontière américaine où le niveau d'eau commence à baisser.

Un coût économique important

Dans la Municipalité rurale de Ritchot, l'une des 39 en état d'urgence (auxquelles s’ajoutent 6 Premières Nations), on estime le coût de la reconstruction des routes d'un à deux millions de dollars.

Le maire Chris Ewen entend déjà faire une demande de dédommagement auprès de la province.

À travers le sud de la province, plusieurs ponts et routes ont subi des dommages et on prévoit déjà que la facture pour les réparer sera très élevée.

À l’heure actuelle, le coût des inondations printanières au Manitoba a déjà dépassé les 10 millions de dollars selon la province.

Le gouvernement provincial souhaiterait donc investir plus dans les infrastructures pour éviter de se retrouver dans de telles situations à l’avenir, comme l’explique le ministre du Transport et de l’Infrastructure Doyle Piwniuk.

Pour l’heure, ce sont 2500 Manitobains qui ont été relogés en raison des inondations.

Pour ceux qui voudraient demander des compensations financières, notamment l’Aide financière aux sinistrés, le site de l’Organisation des mesures d'urgence du Manitoba donnera bientôt une série de webinaires (en anglais seulement)  (Nouvelle fenêtre) pour expliquer les procédures et répondre aux interrogations.

Avec les informations de Godlove Kamwa