L’hippocampe comme cheval de bataille de la protection des océans

La docteure Amanda Vincent, professeure à l'Institut des océans et des pêches de l' UBCUniversité de la Colombie-Britannique et co-créatrice et directrice de Project Seahorse, est déterminée à travailler pour la conservation des écosystèmes marins côtiers à travers le monde. Elle se sert des hippocampes comme porte-drapeaux.

À l'instar d'autres espèces marines, ces animaux colorés sont confrontés à de nombreuses menaces, notamment la perte d'habitat et l'exploitation, sous forme de surpêche et de prises accessoires.

« Dans l'écosystème, on a beaucoup d'espèces. Toutes ces espèces sont comme les rivets des ailes d’un avion. On peut en enlever plusieurs, mais à un certain point, on va perdre les ailes et l’avion va tomber. » — Une citation de Amanda Vincent, directrice de Project Seahorse

Les hippocampes font partie de la famille des syngnathidés. Photo : Radio-Canada

Un rôle international

Depuis plus de 20 ans, Project Seahorse pose des mesures de conservation pour améliorer l'état des espèces et des habitats marins.

De 2000 à 2004, la docteure Vincent a présidé le groupe de travail sur les syngnathidés, la famille des poissons osseux à laquelle appartiennent les hippocampes, pour la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), réunissant 180 nations.

Project Seahorse a alors joué un rôle important dans la décision de la CITESConvention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction de commencer à réglementer le commerce international des poissons marins.

La docteure Vincent est la première personne à avoir étudié les hippocampes dans leur milieu naturel. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Le saviez-vous? Il existe plus de 40 espèces d'hippocampes dans le monde ;

Grossesse masculine : c'est l'hippocampe mâle qui devient enceinte après que la femelle ait pondu les oeufs dans sa poche ventrale ;

Les hippocampes sont des carnivores, mais n'ont ni dents ni estomac. Ils se nourrissent de petits crustacés et poissons ;

Ils ont une queue préhensile, c’est-à-dire capable de tenir quelque chose ou de s'accrocher aux herbes marines ou coraux ;

Ils peuvent changer de couleur pour se cacher comme les caméléons.

Nous travaillons avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des associations de pêcheurs [... ] faits avec n’importe qui qui s'intéresse à l’avenir de notre mer parce qu’il va falloir qu’on se met tous ensemble pour faire les changements nécessaires , rappelle la docteure Amanda Vincent.

Project Seahorse met en place des recherches marines et sociales, prône l’autonomie des communautés locales, établit des aires marines protégées et aide à structurer le commerce international des poissons et animaux marins dans le monde.