Jean-Louis Rheault, cartographe-illustrateur

À l'ère d’Internet et des GPS, les cartes routières sont un peu démodées, mais pas celles de Jean-Louis Rheault : « Le GPS, c'est pour montrer comment se rendre quelque part, mais une carte illustrée, c’est pourquoi on veut se rendre là », affirme le cartographe-illustrateur.

Les cartes du Montreal Pool Room

Nous avions rendez-vous avec le cartographe-illustrateur au Montreal Pool Room, un établissement centenaire de la Main (le boulevard Saint-Laurent). C’est là que les premières œuvres de Jean-Louis Rheault y sont affichées depuis les années 1980. Son ancien associé avait fait de ce restaurant un de ses repaires favoris et les cartes plaisaient au patron.

Jean-Louis Rheault peut admirer ses cartes au Montreal Pool Room. Photo : Radio-Canada

Chaque carte représente un travail de moine. Esquissé à la main, puis à l'ordinateur (depuis l'an 2000), le dessin peut comporter jusqu’à 800 couches différentes et exiger parfois 3000 heures de labeur, voire une année entière, en y travaillant tous les jours.

Albany, Genève, Singapour et ailleurs

C’est à Lake Placid, dans l’État de New York, juste avant les Jeux olympiques de 2022, que nous avons découvert la signature de Jean-Louis Rheault au bas de la carte des sites olympiques de 1935 et de 1980. Et que l’illustrateur-cartographe vivait à Montréal.

Sa vraie première carte est celle de la ville d’Albany, la capitale de l'État de New York. Mais celle qui l’a conforté dans sa vocation, c’est celle de Genève. Il cherche alors des commanditaires, qu’il dessine sur la carte de la ville. Il y ajoute des personnages historiques comme Rousseau, Calvin, Henri Dunan (le fondateur de la Croix-Rouge), les grands horlogers, Lénine qui y est passé, tout comme Tintin et le capitaine Haddock dans L’Affaire Tournesol.

Le reportage de Jean-Michel Leprince Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

Même principe pour sa carte de Montréal : on y trouve les maires célèbres, Red Ketchup, Mitsou et Samuel de Champlain, qu’il admire. Le navigateur français est d’ailleurs l’auteur de la première carte de l’Amérique du Nord.

Cartes touristiques et industrielles, cartes des villes de Singapour et d’Anchorage, de la vallée de l’Okanagan, des Grands Lacs, des Émirats Arabes unis, de l’Arabie saoudite et de La Mecque, de l’Arizona avec le lac Powell, Page et de la nation Navajo… Son horizon n’a pas de limites.

Lake Placid Photo : Illustration Jean-Louis Rheault

Image 2 de 7 Montréal Photo : Illustration Jean-Louis Rheault

Image 3 de 7 Les Grands Lacs Photo : Illustration Jean-Louis Rheault

Image 4 de 7 Singapour Photo : Illustration Jean-Louis Rheault

Image 5 de 7 Kelowna Photo : Illustration Jean-Louis Rheault

Image 6 de 7 Las Vegas Photo : Illustration Jean-Louis Rheault

Le jeu «Mary Wanna Poly» Photo : Illustration Jean-Louis Rheault

La carte du cannabis de Denver et de Richard Nixon

Parmi l’ensemble de son œuvre, la carte des établissements de vente de cannabis de Denver, au Colorado, après la légalisation de la marijuana, ressort du lot. Il en a fait un Mary Wanna Poly sur le modèle du jeu de Monopoly. Il a particulièrement apprécié la commande de la famille de Richard Nixon sur le parcours du président dans sa Californie natale.

Un prochain projet? Jean-Louis Rheault veut refaire une carte de Montréal, qui a bien changé depuis sa dernière création.