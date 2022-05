L’Assemblée régionale de l’Outaouais lance ses travaux

L’ AROAssemblée régionale de l'Outaouais a été mis sur pied dans le but de combler le vide laissé par la dissolution de l'ancienne Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO).

Cette nouvelle instance doit permettre à la région de se faire entendre plus fortement auprès des paliers de gouvernements supérieurs, en parlant d’une seule et unique voix.

La Conférence des préfets de l’Outaouais existe depuis quelques années, mais là on souhaite aller plus loin et s’investir avec les acteurs régionaux pour que l’on puisse travailler ensemble et déterminer les priorités de l’Outaouais , a lancé Marc Carrière, le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, lors d’une entrevue à l’émission Sur le vif.

« Il y avait un besoin, ça c’est clair. » — Une citation de Marc Carrière

L’objectif est de parler des grands enjeux régionaux et de voir comment on peut faire front commun à cet effet-là, mais tout en respectant les spécificités de chaque territoire. Ç'est vraiment important! , dit M. Carrière,

La seule assemblée du genre au Québec

La nouvelle assemblée régionale est composée d'élus, de représentants des secteurs communautaires de la santé et de l'économie ainsi que de députés provinciaux et fédéraux de la région de l’Outaouais.

Avant, on était assis avec les quatre préfets ensemble et le maire de Gatineau, mais on n'est pas des spécialistes en santé, ni en éducation, ni en développement économique , a expliqué en entrevue Benoît Lauzon, le préfet nouvellement élu à la présidence de la Conférence des Préfets de l’Outaouais (CPO). Il fallait trouver un véhicule de concertation qui réponde à nos besoins.

L’Assemblée régionale de l’Outaouais, c’est la première assemblée du genre au Québec à être mise en place , a souligné M. Lauzon.

La CRÉOConférence régionale des élus de l'Outaouais qui existait auparavant était un organisme créé par le gouvernement du Québec. Elle travaillait à travers des compétences que le Québec lui avait données et gérait des enveloppes du gouvernement du Québec. Mais nous, aujourd’hui, on ne veut pas gérer des enveloppes, on veut gérer une vision, on veut rêver notre Outaouais , ajoute t-il.

« On va devenir un modèle partout au Québec. » — Une citation de Benoît Lauzon, maire de Thurso et président de la CPO.

Lors des premières assises régionales de l’Outaouais, mercredi, les membres de l’Assemblée ont discuté des enjeux liés au développement durable et aux changements climatiques.