Musique et théâtre dans les salles de Gatineau en 2022-2023

Louis-Jean Cormier, Chloé Sainte-Marie, Le Vent du Nord et Catherine Major font partie des artistes qui défileront à la salle Jean-Despréz et au cabaret La Basoche, à Gatineau, au cours de la saison 2022-2023. Six productions théâtrales, y compris Dans le bleu de Magali Lemèle, seront à l’horaire au Théâtre de l’Île, dont la programmation a aussi été dévoilée mercredi.