Des sacs d’activité pour le bien des enfants en maternelle 4 ans

Les Centres de services scolaires du Chemin-du-Roy et de l'Énergie ont lancé les sacs actifs Allez hop! Bouge avec Bouba! Un ensemble d'activités ludiques et formatrices qui permettent le développement et la croissance des tout-petits.

Il s'agit de combler un déficit moteur chez les enfants et d'amener la famille à s'impliquer dans le développement moteur de leurs tout-petits, précise d'entrée de jeu Marie-Andrée Biron, responsable du dossier Éducation physique et saines habitudes de vie au service scolaire Chemin-du-Roy.

Pour nous, c'est important de développer ce projet et d'amener la famille à s'impliquer dans le développement moteur des enfants , dit-elle.

En plus de leur permettre de développer leurs habiletés motrices et globales, les enfants auront du plaisir avec leur famille, dit Marianne Larin, conseillère pédagogique au Centre de services scolaire de l'Énergie, également responsable du dossier Éducation physique aux deux centres de services scolaire. En tant qu'enseignante d'éducation physique, je le vois, c'est la fête quand c'est leur tour d'avoir le sac. C'est agréable de les entendre expliquer ce qu'ils ont fait comme activité à la maison , souligne la responsable.

Ce sont 40 classes de maternelles 4 ans qui sont visées par le programme. Les enfants apporteront à tour de rôle les différents sacs à la maison pour une semaine. Ils réaliseront en famille les différentes activités proposées.

Les sacs contiennent tout le matériel qui permettront aux enfants de réaliser des activités dirigées et de jeux libres. Quatre thématiques sont présentés, à savoir les chevaliers, les pompiers, les animaux et les pirates, en plus d'un livre expliquant l’activité sous forme d’histoire. L'an prochain, les enfants de maternelle 5 ans bénéficieront eux aussi de cette initiative ludique qui vise à les former.

Selon les responsables, ces activités sont complémentaires au travail fait à l’école et à la maison. Les kinésiologues du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ont élaborés les différents contenus du programme qui permettent de toucher les habiletés fondamentales des enfants.

L'ensemble des enseignants en maternelle de la Mauricie ont reçu une formation relative au programme, leur permettant de mieux l'appréhender et de l'expliquer aux parents ainsi qu'aux enfants.