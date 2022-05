Variole du singe : au moins 13 cas en cours d’examen à Montréal

La variole du singe est une maladie virale, aussi appelée orthopoxvirose simienne ou monkeypox en anglais, qui se manifeste généralement par de la fièvre, des maux de tête ou de dos, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées similaires à celles provoquées par la varicelle.

Endémique en Afrique de l’Ouest, cette maladie se transmet généralement au contact d’animaux infectés, mais elle peut aussi être propagée par les humains. Aucun traitement n'existe, mais elle se guérit généralement d'elle-même.

Cette image captée au microscope montre des virions matures de forme ovale de la variole du singe (à gauche) et des virions immatures sphériques (à droite), obtenus à partir d'un échantillon de peau humaine associé à l'épidémie américaine de 2003. Photo : Cynthia S. Goldsmith et Russell Regner

Des éclosions ont récemment été recensées dans les communautés homosexuelles et bisexuelles de plusieurs pays d’Europe, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal. En tout, plus de 40 cas suspects ou confirmés ont été signalés jusqu’à maintenant.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le premier cas de variole du singe détecté en dehors de l'Afrique a été confirmé par les autorités britanniques le 6 mai. La personne infectée revenait d'un voyage au Nigeria.

Mercredi, un premier cas a également été détecté aux États-Unis par le département de la santé publique du Massachusetts. L'homme en question aurait récemment voyagé au Canada, a-t-il souligné.

À Montréal, tous les patients ayant potentiellement contracté la maladie ont été vus dans des cliniques où on diagnostique des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) : quatre à la clinique L'Actuel, cinq à L'Agora et quatre à La Licorne.

Les résultats de leurs tests ont été envoyés dans des laboratoires pour y être analysés. Une annonce pourrait avoir lieu jeudi ou vendredi.

Une maladie généralement bénigne

Le Dr Robert Pilarski, de la clinique La Licorne, affirme que ses patients infectés ne répondent pas aux antibiotiques. Deux d'entre eux auraient eu des contacts avec un patient des États-Unis qui est présentement hospitalisé , dit-il.

L'infection, présentement, nous croyons qu'elle se transmet presque uniquement par le contact direct avec des personnes , explique le Dr Pilarski, soit par des lésions , soit par des vêtements contaminées .

Le temps d'incubation , précise-t-il, est de 2 à 3 semaines , et les symptômes peuvent [tous] apparaître en même temps .

Une épidémie de variole du singe, causée par des contacts entre des humains et des chiens de prairie infectés, avait frappé les États-Unis, en 2003. Photo : Getty Images / Mike Roemer

En 2003, une épidémie de variole du singe avait frappé les États-Unis. Quelque 70 cas avaient été recensés, mais aucun d’eux n’avait mené à un décès.

La variole du singe est généralement bénigne. Il existe deux souches principales : la souche du Congo, qui est plus grave – avec jusqu'à 10 % de mortalité –, et la souche ouest-africaine, qui a un taux de létalité d’environ 1 % des cas.

Tous les cas confirmés au Royaume-Uni cette année ont été infectés par la souche ouest-africaine, a précisé l' OMSOrganisation mondiale de la santé , mercredi.