Des vents violents balayent la C.-B. et provoquent des pannes d’électricité

Vers 13 h 30 mercredi, BC Hydro estimait qu’un peu plus de 63 000 personnes étaient privées d’électricité, principalement sur l’île de Vancouver et dans les îles du golfe.

La majorité de ces pannes font toujours l’objet d’une enquête, mais certaines sont dues à des arbres qui seraient tombés sur les fils.

Environnement Canada indique qu’une dépression exceptionnellement forte pour la saison était attendue sur l'île de Vancouver tôt mercredi pouvant provoquer des vents soufflant à 70 km/h avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h.

Les bâtiments pourraient être endommagés et le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages , écrit l’agence gouvernementale dans un communiqué.

Dans la région de Vancouver et de Whistler, les vents souffleront jusque tard en après-midi à une vitesse de 40 km/h, mais les rafales peuvent atteindre 70 km/h.

Des vents sont également attendus dans le Canyon Fraser, près de Lytton, alors qu’une accumulation de 5 à 10 centimètres de neige est à prévoir sur l’autoroute Coquihalla entre Merrit et Hope ainsi que sur la route 3 entre Hope et Princeton.

Plusieurs traversiers faisant la liaison entre les îles du golfe et du nord de la mer salish ont dû être retardés ou annulés par BC Ferries en raison de la météo et des pannes d’électricité.