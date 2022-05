Le Championnat provincial des petites ligues à Rouyn-Noranda en juillet

Près de 25 équipes de joueurs âgés de 7 à 16 ans sont attendues dans la Capitale du cuivre pour l’occasion.

Le président de l’Association du baseball mineur de Rouyn-Noranda, Jason Brassard, rappelle que l’organisation d’un tel événement nécessite l’implication de nombreux bénévoles, dont certains ont commencé leur travail depuis le début de l’hiver.

Oui, ça demande beaucoup de bénévoles. On a une certaine stratégie en arrière de ça pour aller chercher les gens pour qu’ils se rallient à ça. C’est un peu un partenariat avec les proches des joueurs qui sont choisis dans les équipes des Patriotes qui nous représentent. C’est un petit peu comme ça qu’on arrive à aller chercher tout notre monde , explique-t-il.

Un terrain de baseball au parc Mouska à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Jason Brassard estime qu’un tournoi de cette envergure offre une belle visibilité à la région et à la ville de Rouyn-Noranda.

« On a des équipes qui vont venir de plusieurs endroits, des grands centres, pour venir nous affronter sur nos terrains. » — Une citation de Jason Brassard, président de l’Association du baseball mineur de Rouyn-Noranda

Le début d'un parcours vers les Séries mondiales?

Dans certaines catégories, les équipes championnes auront l’occasion de poursuivre leur route sur la scène nationale.

L’enjeu de ce championnat, à partir des 11-12 ans et plus, c’est que le vainqueur obtient une place pour les Championnats canadiens. Après, c’est permis de rêver et de penser aux séries mondiales, mais juste l’enjeu d’un Championnat canadien, c’est super intéressant et ça reste toute une expérience à vivre , soutient-il.

Ne souhaitant pas fixer d’objectifs pour les équipes de Rouyn-Noranda qui prendront part à la compétition, M. Brassard souhaite avant tout que les participants au tournoi aient du plaisir.

On ne sait pas comment ça peut virer, c’est difficile d’évaluer toutes nos équipes dans toutes nos catégories, comment elles se situent par rapport aux autres. On a déjà une bonne dynamique dans la préparation de ces équipes-là depuis déjà plusieurs années, donc on va avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de participation de joueurs , assure-t-il.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault