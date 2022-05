Selon une étude d'experts publiée dans la revue Energy Policy, ce sont 12 projets d'exploitation d'hydrocarbures qui généreraient des milliards et des milliards de tonnes de gaz à effet de serre (GES).

Ils font partie d'une liste de 425 « bombes carbones », des projets situés partout dans le monde, mais en majorité en Chine.

Les trois quarts des projets sont concentrés dans une dizaine de pays, dont le Canada.

Selon les chercheurs, si tous les combustibles sont extraits de ces projets et brûlés, les pays signataires des accords de Paris de 2015 ne pourront pas respecter les cibles prévues, qui étaient de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement de la température moyenne de la planète.

Parmi les 12 projets de la liste des « bombes carbones » du Canada, on compte notamment le projet pétrolier et gazier Montney Play, en Colombie-Britannique, avec 13,7 gigatonnes – donc milliards de tonnes – de GES. Dans le classement des 425 « bombes carbones » recensées à l'échelle mondiale, c'est l'un des plus polluants.

En deuxième place, au pays, se trouve la mine de charbon de Murray River (8,5 gigatonnes de GES) et en troisième place, la formation de Spirit River (3 gigatonnes de GES).

Dans ce palmarès peu reluisant, les autres « bombes carbones » du Canada sont la mine de charbon de Gething (2,1 gigatonnes de GES), le projet de sables bitumineux Horizon (2 gigatonnes de GES), les projets Kearl et Duvernay (1,9 gigatonne de GES chacun), le projet de sables bitumineux Athabasca (1,4 gigatonne de GES), le projet de Christina Lake (1,2 gigatonne de GES), le projet de gaz de schiste de Liard (1,2 gigatonne), le projet de Mildred Lake (1,2 gigatonne de GES) et la mine de charbon de Fording River (1 gigatonne de GES).