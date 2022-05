Sérieuse pénurie de personnel à OC Transpo

La Société de transport d'Ottawa aurait besoin de 80 chauffeurs immédiatement, pour répondre aux nouvelles normes du Code canadien du travail au sujet des pauses de 30 minutes. Plus de 200 autres seront nécessaires d'ici la fin de l'année, pour combler les départs à la retraite et ceux qui quittent pour un autre emploi.

OC Transpo a ainsi lancé une nouvelle campagne de recrutement afin de pallier la pénurie de personnel.

C’est vraiment une grosse campagne que nous avons déployée, autant dans les médias que sur les autobus. On essaie le plus possible de maximiser les gens qui pourraient postuler chez nous, et puis éventuellement devenir des chauffeurs de bus chez nous , a déclaré Renée Amilcar, directrice générale d’OC Transpo.

Renée Amilcar, directrice générale d'OC Transpo, mise sur une grande campagne de recrutement pour pallier la pénurie de personnel. (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Cet enjeu provoque 300 annulations de voyages de bus par jour en moyenne, sur les 8000 planifiés.

Frustration chez des chauffeurs

Il semble aussi que la frustration augmente parmi les chauffeurs. Ceux qui ont plus d’ancienneté doivent maintenant travailler deux fins de semaines par mois pour combler les besoins du transporteur.

La directrice générale d’OC Transpo assure toutefois que des efforts sont déployés afin d’apporter des améliorations.

De semaine en semaine, on voit de belles améliorations au niveau de la fabrication des horaires. [...] Ils vont pouvoir retrouver leurs anciens horaires, c’est-à-dire avoir plus de week-ends de libre [...] Je ne minimise pas non plus la frustration de nos employés. [...] Chaque changement dérange, mais le dialogue va très bien avec les employés , a indiqué Mme Amilcar.

Malgré la campagne de recrutement, la direction d'OC Transpo impose certaines limites aux vacances cet été et voudrait aussi convaincre des chauffeurs de retarder leur retraite.

Cela fait-il craindre une grève à la société de transports ? On a signé tout récemment une convention collective. [...] Les forums de discussion avec les officiers syndicaux ou les employés sont très ouverts , répond Renée Amilcar.

Avec les informations de Stéphane Leclerc