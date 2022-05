Équilibre budgétaire précaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent

La prochaine année financière pourrait être difficile pour le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Les membres du conseil d'administration de l'organisme ont adopté un budget équilibré de 867 M$ mercredi après-midi.

Mais pour atteindre cet équilibre, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a dû puiser dans son fonds de roulement en plus de compter sur les remboursements à venir de Québec pour les médicaments onéreux. Au total, c'est un peu plus de 11 M$ qui ont dû être trouvés.

Isabelle Malo, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Afin de réduire les dépenses, la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux se fixe comme objectif de limiter au maximum le recours à la main-d'œuvre indépendante. La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, mentionne que le taux de recours à cette main-d'œuvre a été beaucoup trop élevé au cours de la dernière année financière.

« Il faut trouver un juste équilibre entre l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante et le maintien de nos services. » — Une citation de Isabelle Malo, présidente-directrice générale, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Les dépenses entourant les frais de déplacement, les fournitures de bureau, les baux pour différentes installations et la réduction des coûts d'énergie seront également évalués pour renflouer les coffres du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.