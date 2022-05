La neige n’a pas dit son dernier mot en Saskatchewan

Le météorologue Eric Dykes affirme que la Saskatchewan connaît des conditions météorologiques inhabituelles cette semaine. Il note que les températures étaient élevées au début de la semaine, avec des orages enregistrés à Moose Jaw dans la soirée de mardi.

Eric Dykes ajoute qu’il fera très froid dans le centre-est de la province et que la pluie et même la neige sont attendues jeudi. Il affirme que ce sont les régions entre Regina et le Manitoba qui seront les plus touchées.

Selon M. Dykes, ces conditions météorologiques sont dues au courant-jet, qui accompagne souvent des dépressions venant du Colorado, et se caractérisent par des précipitations et des températures changeantes.

« L’air froid et l’air de haute pression qui viennent du nord vont réduire les précipitations et refroidir la surface. C’est pourquoi il y a ces changements et même de la neige. » — Une citation de Eric Dykes, météorologue auprès d’Environnement Canada

Environnement Canada prévoit aussi une hausse de température à partir de samedi, même si les températures seront en dessous de la moyenne saisonnière.

Avec les informations de Fiona Odlum