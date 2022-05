Les États-Unis rouvrent leur ambassade à Kiev

Le personnel diplomatique américain travaillait à partir de la Pologne, notamment pour porter assistance et pour répondre aux demandes d’asile de milliers de réfugiés ukrainiens qui fuyaient la guerre.

Il semble que le retrait des forces russes de la région de Kiev, dans le nord de l’Ukraine, et la stabilisation du front dans le Donbass et le sud du pays ont permis d’apporter une relative sécurité et suffisamment de stabilité dans la capitale pour y reprendre des activités diplomatiques.

Aujourd'hui, nous reprenons officiellement les opérations à l'ambassade des États-Unis à Kiev. Le peuple ukrainien, avec notre aide, a défendu sa patrie face à l'invasion irresponsable de la Russie. En conséquence, la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade , a déclaré le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué.

Interrogé par Reuters sur la suite des choses, le porte-parole de l’ambassade américaine à Kiev, Daniel Langenkamp, a expliqué que la reprise des activités se ferait graduellement à l’ambassade des États-Unis. Un petit nombre de diplomates effectueront d'abord leur retour au sein de la mission diplomatique.

Pour l'heure, les opérations consulaires demeurent suspendues , a-t-il indiqué. L'avertissement du département d'État américain de ne pas voyager en Ukraine demeure également en vigueur.

Devant l’imminence d’une offensive russe, les États-Unis avaient décidé, le 14 février, de déplacer leur ambassade dans la ville de Lviv, proche de la frontière polonaise, avant d'évacuer tout leur personnel vers la Pologne.

Lors d’une visite à Kiev le 24 avril dernier, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire de la Défense Lloyd Austin avaient annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine.

Bridget Brink, la nouvelle ambassadrice en Ukraine, dont la nomination doit encore être approuvée par le Sénat, doit aussi entrer en fonction à Kiev prochainement.

Antony Blinken a de son côté assuré le déploiement de mesures additionnelles pour renforcer la sécurité des diplomates américains en Ukraine, sans donner plus de détails.

Le Canada, qui avait aussi temporairement déménagé ses services consulaires à Lviv puis en Pologne à la suite de l’offensive russe, a rouvert son ambassade à Kiev il y a trois jours. L’ambassadrice Larisa Galadza y a repris ses fonctions diplomatiques.