Drummondville veut attirer des entrepreneurs dans le centre-ville

La Société de développement économique de Drummondville (SDED) s’attaque aux locaux commerciaux vacants du centre-ville et du quartier Saint-Joseph.

Elle lance un programme d’incubation commerciale pour stimuler leur vitalité. L’initiative permettra aux nouveaux locataires et propriétaires-occupants d’obtenir une subvention équivalente à une année de loyer gratuit jusqu’à un maximum de 30 000 dollars.

Pour bonifier l’offre commerciale et diminuer le taux d’inoccupation des deux secteurs de façon durable, la SDEDSociété de développement économique de Drummondville offrira aussi un service-conseil au démarrage pour soutenir les nouveaux entrepreneurs.

On ne veut pas juste donner des subventions, on se rend compte que l’entrepreneur a besoin d’accompagnement, a besoin d’être incubé avec des services de la SDEDSociété de développement économique de Drummondville , qui est notre mission, d’aider les entrepreneurs à partir leur business , souligne la directrice des Commerces et des services à la SDEDSociété de développement économique de Drummondville Maryse Fredette.

Maryse Fredette, la directrice des Commerces et des services à la SDED.

Le directeur général de la Jeune chambre de commerce de Drummondville, Samuel Émond, salue cette initiative.

Pour des jeunes entrepreneurs qui ont une idée d’affaires, une idée de projet, avoir un programme d’aide comme ça peut être l’élément déclencheur pour se lancer , soutient-il.

Au total, la Ville injecte 200 000 dollars dans ce programme.

Le taux d'inoccupation commerciale du centre-ville se situe actuellement à un peu moins de 15 % et celui du quartier Saint-Joseph, à un peu plus de 7 %.

