Cérémonie au lever du soleil à Kamloops pour marquer « une année de vérité »

Il y a près d’un an, la cheffe Rosanne Casimir annonçait une nouvelle qui allait bouleverser le Canada et le monde : près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, à proximité d’un imposant pommier, plus de 200 sépultures avaient été détectées à l’aide d'un radar pénétrant.

« Quand je repense à ce moment où j'ai dû partager les découvertes de tombes, je sais que ça n’a pas seulement eu un impact sur moi ou ma communauté, mais ça a eu un impact sur le monde entier. Ça démontre une fois de plus combien nous sommes tous connectés, interreliés. » — Une citation de Rosanne Casimir, cheffe de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc

La cérémonie qui se poursuivra jusqu'au coucher du soleil comprend des danses et est accompagnée de tambours traditionnels. Le premier ministre doit rencontrer la cheffe pour l'occasion avant de répondre aux questions des médias.

Dans les semaines qui ont suivi la découverte de sépultures sur les terres de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, de nombreuses fleurs et messages y ont été déposés. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Le Première Nation avait invité M. Trudeau sur son territoire pour la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Or, le principal intéressé a plutôt pris des vacances sur les plages de Tofino ce jour-là. Justin Trudeau a par la suite présenté ses excuses en personne à Mme Casimir et aux membres de la communauté.

Un travail commun vers la réconciliation

Des centaines de sépultures anonymes semblables ont été découvertes ailleurs au Canada ddepuis, ouvrant un nouveau chapitre de la saga de la réconciliation. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs promis d'investir quelque 320 millions de dollars dans des initiatives de recherches semblables ainsi que pour soutenir els survivants et leurs familles.

Malgré ce bond en avant, la cheffe Rosanne Casimir sait que les étapes vers la réconciliation sont toujours nombreuses. Pour autant, une lueur d’espoir l’habite. Les évènements, aussi tragiques soient-ils, ont uni les membres de la communauté Tk'emlúps, ainsi que les personnes non autochtones.

« Ce sont ces enfants qui nous ont unis. » — Une citation de Rosanne Casimir, cheffe de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc

Il y a une voie vers l’appel à l’action, contre le racisme et la discrimination. On comprend l’importance des relations dans les discussions sur la vérité et les traumatismes.

« Les gens veulent apprendre la culture autochtone et les conséquences des pensionnats pour Autochtones. » — Une citation de Rosanne Casimir, cheffe de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc